Atlético-Juventus - Blaise Matuidi buteur à Madrid (1-2)

Opportuniste, le Français de la Juventus Turin a permis aux siens de doubler la mise face à l'Atlético de Madrid, au Wanda Metropolitano (1-2).

Alors qu'Angel Di Maria s'est offert un doublé face au Real Madrid et que Kingsley Coman a ouvert le score pour le Bayern Munich contre l'Etoile Rouge de Belgrade, Blaise Matuidi s'est lui aussi illustré pour son premier match de Ligue des Champions de la saison ce mercredi soir.

Blaise Matuidi en opportuniste

En effet, l'ancien joueur du PSG et de l'AS Saint-Etienne a permis à la Turin de doubler la mise face à l'Atlético de Madrid, en marge du choc du groupe D. À la 65ème minute de jeu, le Français a profité d'un manqué du défenseur Savic (buteur quelques minutes après cela) pour convertir un centre d'Alex Sandro et offrir aux hommes de Maurizio Sarri un avantage plus conséquent face à ceux de Diego Simeone.