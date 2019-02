Atletico - Juventus 0-0 - L'Atlético et la Juve se neutralisent (MT)

La première période entre ce choc du soir a donné lieu à un duel tactique de haut vol. Griezmann et Ronaldo se sont signalés, sans marquer.

On attendait Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. Les deux numéros 7 de ce match de gala se sont bien signalés, par bribes, mais ils n'ont pas su débloquer la situation dans la première période de ce match aller très tactique et intense.

LE MATCH EN DIRECT SUR GOAL

Griezmann et CR7 dangereux sur coup-francs

Sur une incursion plein axe, le champion du monde français a été le premier à se signaler mais il a été repris par l'arrière-garde des Bianconeri (5e). Quelques minutes plus tard, le public de l'enceinte madrilène a retenu son souffle lorsque Cristiano Ronaldo s'est élancé avec sa course si caractéristique pour botter un coup-franc plein axe à 35 mètres du but d'Oblak.

La star portugaise a déclenché un puissant missile sur ce coup franc qui a flotté et contourné le mur mais Jan Oblak a veillé au grain et repoussé le danger en corner (9e). Le première réelle opportunité de cette rencontre était donc à mettre à l'actif de la Juve.

L'article continue ci-dessous

Mais l'Atlético a su retrouver un second souffle avant le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Diego Costa, revenu aux affaires, s'est montré très hargneux et remuant, comme à ses plus belles heures. Et l'Espagnol a joué de son jeu de corps et d'un zeste de vice pour obtenir un coup-franc qui aurait pu être un penalty sans l'utilisation du VAR pour revisionner l'action.

Antoine Griezmann s'est chargé de le tirer, directement à la surprise générale, malgré un angle fermé et un ballon placé côté gauche, pour un droitier. Le tir enroulé de la star des Colchoneros était sec et dangereux mais Szczesny s'est détendu pour éviter le pire (30e).