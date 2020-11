Atlético - João Félix a hâte de se frotter au Barça

L'Atlético affronte le Barça lors du choc de ce week, en Liga. Un match que l'attaquant des Colchoneros aborde avec envie et détermination.

Après une première saison sous le signe de l'adaptation, João Félix semble réellement s'épanouir à l'Atlético de Madrid ces dernières semaines. En forme, il sera l'un des principaux atouts des Colchoneros, samedi, lors du choc de la face au . Un affrontement qu'il aborde avec envie et détermination.

"Ce sont ces matches que nous aimons jouer"

Ce jeudi, il a en effet accordé un petit entretien publié sur les réseaux sociaux de son club. L'occasion d'aborder ce match face aux Blaugranas. "Nous allons arriver bien, motivés, car nous faisons très bien les choses et nous avons de très bons résultats. Nous arriverons très motivés. Ce sont ces matches que nous aimons jouer contre de grandes équipes, contre de grands joueurs et nous sommes prêts à jouer et à en profiter pleinement", a-t-il déclaré, détaillant ensuite les qualités du Barça.

Roberto Martinez : "Positif de voir la Belgique à ce niveau"

Plus d'équipes

"Nous connaissons tous Barcelone. Cette équipe aime avoir le ballon et la possession. Elle passe beaucoup de temps avec le ballon, donc c'est sûr que nous devrons courir un peu plus que d'habitude, mais nous allons jouer notre jeu. Nous allons mettre en œuvre notre façon de jouer pour faire un grand match", a ensuite promis João Félix. Pour rappel, la victoire est déjà impérative pour les coéquipiers de Lionel Messi. Huitièmes, ils accusent actuellement six points de retard sur l'Atlético, troisième.