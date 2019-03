Atlético - Griezmann "triste" du départ de Lucas Hernandez au Bayern Munich

L'attaquant de l'Atlético a réagi au transfert de son coéquipier Lucas Hernandez, officiellement transféré au Bayern Munich pour la saison prochaine.

Lucas Hernandez s'est officiellement engagé avec le Bayern Munich pour la saison prochaine contre une indemnité de 80 millions d'euros. Le défenseur de l'équipe de rejoindra les Bavarois l'été prochain, au même titre qu'un autre champion du monde, Benjamin Pavard, dont l'arrivée est officielle depuis janvier.

Luvas Hernandez portera le maillot du champion d' jusqu'en 2024. Un départ auquel n'a pas manqué de réagir l'un des autres Français de l'effectif des Colchoneros, Antoine Griezmann. Les deux joueurs sont en effet proches dans le vestiaire madrilène comme avec les Bleus.

"Triste de te voir partir mon ami. Je te souhaite le meilleur dans ton nouveau club. Récupère bien de ton genou mon ami", a posté l'attaquant sur compte Instagram, accompagné d'une photo des deux joueurs sous le maillot de la sélection.

"C'est un jour très important pour ma carrière de joueur. Le Bayern est l'un des meilleurs clubs au monde. Je suis fier d'avoir l'opportunité de pouvoir me battre pour tous les titres dans cette équipe dans le futur. J'en profite pour remercier l'Atlético, les coaches, le staff et les supporters après 12 ans merveilleux. L'Atlético fera toujours partie de moi", a quant à lui déclaré le défenseur via le site internet de son nouveau club.

VIDEO - Lucas Hernandez: 4e plus gros transfert français, devant Zidane