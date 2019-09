Atlético - Gimenez : "Le derby ne se joue pas, il se gagne"

Plusieurs colchoneros parmi lesquels José Maria Gimenez ou Joao Felix se sont exprimés avant le derby contre le Real Madrid ce samedi soir (21h).

Plusieurs joueurs de l' ont exprimé leur sentiment sur le site officiel du club avant de recevoir le grand rival madrilène ce samedi soir au Wanda Metropolitano. L'un des matches de la saison pour les protégés de Diego Simeone.

"Ce n'est pas un match comme les autres, a ainsi estimé le défenseur José Maria Gimenez. On n'y va pas pour jouer, on y va pour gagner. C'est l'un des matches de la saison ! Nous savons que nos supporters représentent un joueur en plus et nous devons en profiter. Contre le il y aura une grande ambiance."

Même son de cloche pour Joao Felix, l'attaquant portugais arrivé cet été et qui disputera son premier derby madrilène officiel. "C'est l'un des matches les plus importants du monde, a déclaré l'ancien de . J'ai joué en présaison cet été, mais maintenant c'est officiel et je veux en profiter au maximum. Demain [samedi] plus que jamais les fans vont nous aider."

Parmi les joueurs invités à prendre la parole se trouvait un autre nouveau venu en la personne du latéral anglais Kieran Trippier. "J'ai joué de grands derby en , mais je suis sûr que celui-là va être différent et encore plus spécial. Jouer contre le Real Madrid est quelque chose de spécial et j'espère que les supporters seront déterminés comme jamais."

Enfin, Hector Herrera a également donné son avis sur la rencontre : "C'est un match différent, ça se vit au jour le jour, c'est un choc spécial. Les supporters seront avec nous pour ce match."