Atlético - Diego Simeone veut éviter tout relâchement

L'entraîneur de l'Atlético, leader de la Liga, s'attend à une seconde moitié de saison compliquée et attend de son équipe un investissement total.

Leader de la avec 37 points au compteur, soit deux de plus que le (qui compte deux matches en moins), l'Atlético a confirmé ses bonnes dispositions du moment en allant s'imposer sur la pelouse du Deportivo Alaves (1-2) dimanche soir, grâce à un but libérateur de l'inévitable Luis Suarez à la 90e.

Solides et appliqués depuis le début de cet exercice 2020-21, les Colchoneros n'ont perdu qu'à une reprise cette saison en , et peuvent légitimement espérer lutter pour le titre en fin de saison. Meilleure défense du championnat avec six buts encaissés, l'Atlético a certes des arguments, mais doit éviter l'excès de confiance.

"Vous pouvez tomber à n'importe quel moment"

C'est en tout cas le discours de Diego Simeone, entraîneur du club, qui a mis en garde ses troupes, dimanche soir. "Nous avons 38 points à présent, mais nous devons continuer à jouer comme nous le faisons. Ce championnat est très difficile et vous pouvez tomber à n'importe quel moment. Vous devez être prêts à tout moment. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous relâcher parce que toutes les équipes veulent gagner", a prévenu l'Argentin, qui s'attend à des matches compliqués.

"Nous allons bientôt commencer la phase retour. Elle pourrait bien être plus difficile. Certaines équipes cherchent à se qualifier pour la et la . Il faut être vigilant, il n'y a qu'une seule façon de travailler et c'est de jouer match par match" , a ensuite analysé Diego Simeone, lucide.

Une chose est sûre, en profitant du déclin du et de l'inconstance du Real Madrid, l'Atlético de Madrid a une belle carte à jouer cette saison en Liga. En Ligue des Champions, le club de la capitale espagnole sera opposé aux Blues de , le 23 février prochain, lors de son huitième de finale aller.