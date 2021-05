Atlético - Diego Simeone : "Un Championnat fantastique"

La bataille pour le titre est plus serrée que jamais en Espagne, suite au match nul entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone (0-0), ce samedi.

Ce samedi matin, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid s'imaginaient réaliser la parfaite opération du week-end en Liga, dans la course au titre. Finalement, le choc entre les deux premiers du championnat d'Espagne a été globalement décevant, puisque soldé sur un triste 0-0 qui ne fait concrètement les affaires de personne...

En cas de succès face au FC Séville, dimanche, le Real Madrid pourrait même revenir à hauteur des Colchoneros, avec 77 points. Autant dire qu'à trois journées de la fin, la pression serait sur les épaules de l'équipe entraînée par Diego Simeone, elle qui pointe en tête de la Liga depuis de nombreux mois désormais...

"On a fait un match sûr, collectif, l'équipe a bien travaillé"

Interrogé sur ce classement ultra serré au sortir du match nul face au Barça, l'entraîneur de l'Atlético a déclaré qu'il ne regardera pas le match entre le Real et Séville. "Non, je ne regarde pas les matches, je ne suis pas bien... Je préfère ne pas regarder, je serai en train de dîner en famille", a-t-il confié, dans des propos rapportés par l'AFP.





"On est dans un Championnat fantastique, avec quatre équipes qui jouent le titre. On a fait un match sûr, collectif, l'équipe a bien travaillé, on ne s'est pas précipité pour attaquer rapidement, on a attaqué dans le jeu, en contre, en récupérant des ballons... La deuxième période a été plus équilibrée, ils ont eu des occasions comme cette tête à la fin (d'Ousmane Dembélé, ndlr). On progresse", a aussi analysé Diego Simeone, dont l'équipe s'est procurée bon nombre d'occasions sur la pelouse du Camp Nou.

"Cela fait longtemps que l'on n'a pas réussi à gagner dans ce stade, mais il y a toujours une première fois. Et je viendrai toujours à cet endroit avec le rêve d'y gagner", a enfin promis l'Argentin, pas du genre à baisser les bras. Suite à ce match nul, la fin de saison s'annonce irrespirable en Espagne, et impossible de s'essayer aux pronostiques.