Atlético - Diego Simeone attend le retour des blessés avec impatience

L'entraîneur des Colchoneros estime que son équipe aura les moyens d'offrir un visage bien plus séduisant avec les retours de certains blessés.

Défait en finale de la Supercoupe d' face au , l'Atlético de Madrid espèrait prendre sa revanche sur son rival historique, samedi. Néanmoins, force est de constater que les Colchoneros ont fait tout le contraire au Santiago Bernabeu, eux qui se sont de nouveau inclinés (1-0).

"Bien entendu, nous sommes préoccupés"

Ce n'est un secret pour personne, les hommes de Diego Simeone ne sont pas au mieux cette saison, et ils affrontaient une formation du Real Madrid première au classement de la . Voilà qui rendait ce derby difficile à aller chercher pour les partenaires du Français Thomas Lemar. Mais selon El Cholo, l'emblématique entraîneur de l'Atlético de Madrid, ce sont les blessures importantes qui handicapent les Colchoneros ces derniers mois.

"Bien entendu, nous sommes préoccupés. Et nous sommes occupés surtout à travailler encore plus dur. Nous voulons changer les choses, même s'il nous manque des joueurs. Mais ils vont revenir peu à peu. J'en suis certain. Quand ce sera le cas, nous serons compétitifs en et en Ligue des Champions, nos deux compétitions dans lesquelles nous sommes encore engagés" , a indiqué l'Argentin en conférence de presse, frustré.