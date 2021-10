Atlético : Diego Simeone admet avoir tenté le gros coup Lionel Messi

L'entraîneur de l'Atlético de Madrid a confié avoir appelé Luis Suarez pour tenter de faire venir Lionel Messi à Madrid l'été dernier. En vain...

L'entraîneur de l'Atletico Madrid, Diego Simeone, a admis ces dernières heures qu'il avait parlé à Luis Suarez de la possibilité de faire signer Lionel Messi lors du dernier mercato. L'entraîneur argentin a accordé une interview à "Diario Olé", un journal qui a donné un aperçu des maneouvres lancées pour enrôler la Pulga cet été.

Le FC Séville a refusé une fortune pour Jules Koundé​

"Je vais vous raconter un détail. Avec ce qui s'est passé à Barcelone, nous avons appelé Luis Suarez pour lui demander comment allait Messi, s'il était d'humeur ou s'il y avait la moindre possibilité qu'il vienne à l'Atletico, en imaginant qu'il puisse venir", a d'abord révélé l'entraîneur des Colchoneros, qui avait néanmoins été rapidement refroidi.

"Le PSG était évidemment obsédé par cette signature"

"Mais c'est quelque chose qui a duré trois heures parce que le PSG était évidemment obsédé par cette signature. (...) Pendant ces trois heures, je n'ai pas pu lui parler. C'est comme si l'avion passait et que vous vous disiez 'le voilà'. Mais les situations n'ont pas fonctionné, parce qu'il était toujours à Barcelone et nous à l'Atletico".





"Si vous me demandez où Messi doit jouer, je dirais dans une équipe qui est prête à gagner. Ne pense pas à lui, pense à l'équipe", a ensuite ajouté Diego Simeone, fan absolu de son compatriote aux six Ballons d'Or remportés durant sa riche carrière. Avec son arrivée dans la capitale française, couplée aux nombreux joueurs de qualité déjà présents dans l'effectif mis à la disposition de Mauricio Pochettino, Lionel Messi dispose bel et bien d'une équipe qui est prête à gagner. Du moins, sur le papier...