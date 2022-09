Atlético de Madrid-Real Madrid (1-2) : Le Real s'offre le derby et poursuit son sans-faute

Le Real Madrid a remporté le derby madrilène face à l'Atlético de Madrid en clôture de la 6e journée et est toujours invaincu en Liga.

Ce dimanche 18 septembre, toute l'Espagne avait les yeux rivés vers Madrid pour le derby entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Un derby bien évidemment électrique et chaud bouillant !

Benzema toujours absent, Griezmann enfin titulaire

Pour ce match, le Real était privé de sa star, Karim Benzema, une nouvelle fois absente en raison de sa blessure au genou. Dans le camp adverse, Antoine Griezmann était titulaire pour la première fois de la saison malgré le conflit opposant le Barça à l'Atlético sur le contrat du joueur.

L'avant-match a été hélas marqué par des chants racistes des supporters de l'Atlético de Madrid à l'encontre de Vinicius.

Le caviar de Tchouaméni pour Rodrygo

La première mi-temps voyait le Real Madrid étaler sa science de la contre-attaque et son réalisme pour atteindre la pause avec deux buts d'avance.

L'ouverture du score était d'ailleurs magnifique : Rodrygo s'appuyait sur Tchouaméni qui lui remettait un superbe ballon dans la course. Felipe manquait son intervention et Rodrygo trompait Oblak du bout du pied droit (18e).

Le deuxième but du Real était une sorte de copier-coller : cette fois, c'est Vinicius qui faisait un une-deux avec Modric. Mais le tir du Brésilien heurtait le poteau. Par chance, le ballon revenait sur Valverde qui concluait du plat du pied droit (36e).

L'Atlético s'était montré malgré tout dangereux avec un joli tir de Griezmann détourné par Courtois (25e) et pouvait s'estimer heureux de ne pas être réduit à 10 après une vilaine semelle de Reinildo sur Rodrygo (28e).

L'Atlético s'est réveillé trop tard

Si la première période avait été animée et plaisante, on ne pouvait en dire autant de la deuxième. A la 76e minute de jeu, on ne relevait toujours pas le moindre tir cadré dans ce deuxième acte malgré une tentative de chaque côté…

L'Atlético avait cependant la bonne idée de relancer le match en réduisant l'écart par une tête d'Hermoso à la suite d'un corner tiré par Griezmann (83e).

Ce but avait le mérite de sortir de sa torpeur le Wanda Metropolitano mais les Colchoneros se réveillaient bien trop tard pour espérer obtenir l'égalisation. Hermoso était d'ailleurs expulsé dans les arrêts de jeu après une poussette sur Ceballos (90+1e).

Le Real toujours invincible

Grâce à ce succès, son sixième de la saison en autant de journées, le Real Madrid reste le solide leader de la Liga et compte 18 points, soit deux de plus que son premier poursuivant, le Barça.

Quant à l'Atlético, il s'incline pour la deuxième fois de la saison et pointe à la 7e place avec 10 points.