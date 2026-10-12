Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Le coup d’envoi d’Atlético Madrid-Manchester United sera donné le 13 octobre 2026 à 15 h 00 EST et 19 h 00 GMT.

L’Atlético en pleine réussite avant de recevoir Manchester United dans la capitale

L’Atlético Madrid pourrait difficilement être en meilleure forme avant la venue du Manchester United de Michael Carrick.

Les hommes de Diego Simeone sont en pleine forme

L’Atlético a arraché une victoire en fin de match contre le Deportivo Alaves lors de sa dernière sortie en Liga, grâce à Cristian Romero, portant à quatre sa série de victoires en championnat. Le club espère confirmer cette forme sur la scène européenne après sa défaite contre Liverpool à Anfield lors de la première journée de la Ligue des champions. Prolifique ces derniers temps sous Simeone, l’Atlético a inscrit 12 buts lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

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On ne peut pas en dire autant du Manchester United de Michael Carrick

United connaît son pire début de saison en Premier League depuis 40 ans, avec une seule victoire lors de ses six premiers matches de championnat. Plus récemment, le club a concédé un nul 1-1 à domicile face à un Tottenham Hotspur en difficulté et réduit à dix. United a certes entamé sa campagne en Ligue des champions par une large victoire 4-0 contre le modeste Sabah, mais ce rendez-vous sera une épreuve bien plus relevée pour une équipe sous pression, qui doit obtenir des résultats.

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Statistiques clés et blessures

Chacun des huit derniers matches de l’Atlético s’est achevé avec plus de 2,5 buts au total.

L’Atlético a remporté neuf de ses 11 derniers matches de phase de ligue de la Ligue des champions au Wanda Metropolitano.

Alejandro Grimaldo a marqué lors de trois des quatre derniers matches de l’Atlético.

L’attaquant de United Benjamin Sesko risque une nouvelle longue absence en raison d’une rechute de sa blessure au tibia.

Effectifs et compositions d’équipe

Diego Simeone n’a pas confirmé de onze de départ probable pour l’Atlético Madrid avant cette rencontre, et aucune information sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’a été communiquée concernant l’équipe à domicile. Des précisions sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Michael Carrick doit composer avec des inquiétudes croissantes concernant les blessures à United, dont aucun onze probable n’a été confirmé à ce stade. Carlos Baleba, absent depuis son arrivée cet été en raison d’un problème à la cheville, a récemment participé à un match d’entraînement à huis clos et pourrait prétendre à une place dans le groupe. Les informations complètes sur l’effectif seront actualisées avant le match.

Forme récente

L’Atlético Madrid aborde cette rencontre avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches, même si son bilan n’est pas sans fausse note. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 contre le Real Madrid en Liga, et le club a également inscrit quatre buts sans en encaisser face à Osasuna. Toutefois, l’équipe de Simeone s’est inclinée 2-1 contre Liverpool en Ligue des champions et a subi une défaite 3-0 face à l’Athletic Bilbao, ce qui donne un bilan contrasté toutes compétitions confondues.

La série récente de Manchester United est peu réjouissante. L’équipe de Carrick n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, battant Sabah FK 4-0 en Ligue des champions, mais concédant deux nuls en Premier League contre Fulham et Everton, et s’inclinant face à Brighton en Carabao Cup ainsi que contre Manchester City en championnat. United a inscrit huit buts lors de ces cinq rencontres, mais en a encaissé sept. Ce bilan défensif inquiétera le staff avant un déplacement chez l’une des équipes les mieux organisées défensivement en Europe.

Confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs s’est achevée sur une victoire 2-1 de Manchester United lors d’un match amical de présaison en août 2026. En compétition officielle, toutefois, les confrontations ont tourné à l’avantage de l’Atlético. Lors de leurs dernières rencontres en Ligue des champions, en 2022, l’Atlético s’est qualifié de justesse après un nul 1-1 au Metropolitano suivi d’une victoire 1-0 à Old Trafford. Sur les quatre dernières confrontations recensées, aucune des deux équipes n’a nettement dominé l’autre, les écarts ayant toujours été serrés.

Classement

Au classement actuel de la Ligue des champions, Manchester United occupe la quatrième place, tandis que l’Atlético Madrid est 25e. Cet écart donne à United un avantage significatif dans la compétition à ce stade, même si l’Atlético voudra réduire son retard grâce à une victoire à domicile.