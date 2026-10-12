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Atlético de Madrid - Manchester United en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir avant le match

Ligue des Champions
Atlético Madrid vs Manchester United
Atlético Madrid
Manchester United

En forme, l’Atlético de Madrid reçoit un Manchester United en difficulté au Wanda Metropolitano, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Nous présentons cette rencontre en abordant la tactique, les nouvelles des deux équipes et bien plus encore.

crest
Ligue des Champions - Journée 2
Riyadh Air Metropolitano

Le coup d’envoi d’Atlético Madrid-Manchester United sera donné le 13 octobre 2026 à 15 h 00 EST et 19 h 00 GMT.

L’Atlético en pleine réussite avant de recevoir Manchester United dans la capitale

L’Atlético Madrid pourrait difficilement être en meilleure forme avant la venue du Manchester United de Michael Carrick.

Les hommes de Diego Simeone sont en pleine forme

L’Atlético a arraché une victoire en fin de match contre le Deportivo Alaves lors de sa dernière sortie en Liga, grâce à Cristian Romero, portant à quatre sa série de victoires en championnat. Le club espère confirmer cette forme sur la scène européenne après sa défaite contre Liverpool à Anfield lors de la première journée de la Ligue des champions. Prolifique ces derniers temps sous Simeone, l’Atlético a inscrit 12 buts lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

FBL-ESP-LIGA-ALAVES-ATLETICO MADRIDGetty Images

On ne peut pas en dire autant du Manchester United de Michael Carrick

United connaît son pire début de saison en Premier League depuis 40 ans, avec une seule victoire lors de ses six premiers matches de championnat. Plus récemment, le club a concédé un nul 1-1 à domicile face à un Tottenham Hotspur en difficulté et réduit à dix. United a certes entamé sa campagne en Ligue des champions par une large victoire 4-0 contre le modeste Sabah, mais ce rendez-vous sera une épreuve bien plus relevée pour une équipe sous pression, qui doit obtenir des résultats.

Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Statistiques clés et blessures

  • Chacun des huit derniers matches de l’Atlético s’est achevé avec plus de 2,5 buts au total.
  • L’Atlético a remporté neuf de ses 11 derniers matches de phase de ligue de la Ligue des champions au Wanda Metropolitano.
  • Alejandro Grimaldo a marqué lors de trois des quatre derniers matches de l’Atlético.
  • L’attaquant de United Benjamin Sesko risque une nouvelle longue absence en raison d’une rechute de sa blessure au tibia.

Effectifs et compositions d’équipe

Atlético Madrid vs Manchester United Équipes probables

4-4-2
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Formation
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakM. PubillM. PubillD. HanckoD. HanckoA. GrimaldoA. GrimaldoC. RomeroC. RomeroA. BaenaA. BaenaP. BarriosP. BarriosG. SimeoneG. SimeoneKokeKokeJ. AlvarezJ. AlvarezK. LeeK. LeeS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireL. YoroL. YoroL. MartinezL. MartinezB. MbeumoB. MbeumoB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordA. SantosA. SantosY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-4-2
Atlético Madrid

Onze de départ

Manchester United

Entraineur

  • D. Simeone
  • M. Carrick

Diego Simeone n’a pas confirmé de onze de départ probable pour l’Atlético Madrid avant cette rencontre, et aucune information sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’a été communiquée concernant l’équipe à domicile. Des précisions sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Michael Carrick doit composer avec des inquiétudes croissantes concernant les blessures à United, dont aucun onze probable n’a été confirmé à ce stade. Carlos Baleba, absent depuis son arrivée cet été en raison d’un problème à la cheville, a récemment participé à un match d’entraînement à huis clos et pourrait prétendre à une place dans le groupe. Les informations complètes sur l’effectif seront actualisées avant le match.

Forme récente

ATM

ATM - Forme

LIV
D2-1
RSO
V0-3
OSA
V4-0
RMA
V2-1
ALA
V1-2
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
MUN

MUN - Forme

SAB
V4-0
MCI
D0-1
BHA
D2-3
FUL
N1-1
TOT
N1-1
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

L’Atlético Madrid aborde cette rencontre avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches, même si son bilan n’est pas sans fausse note. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 contre le Real Madrid en Liga, et le club a également inscrit quatre buts sans en encaisser face à Osasuna. Toutefois, l’équipe de Simeone s’est inclinée 2-1 contre Liverpool en Ligue des champions et a subi une défaite 3-0 face à l’Athletic Bilbao, ce qui donne un bilan contrasté toutes compétitions confondues.

La série récente de Manchester United est peu réjouissante. L’équipe de Carrick n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, battant Sabah FK 4-0 en Ligue des champions, mais concédant deux nuls en Premier League contre Fulham et Everton, et s’inclinant face à Brighton en Carabao Cup ainsi que contre Manchester City en championnat. United a inscrit huit buts lors de ces cinq rencontres, mais en a encaissé sept. Ce bilan défensif inquiétera le staff avant un déplacement chez l’une des équipes les mieux organisées défensivement en Europe.

Confrontations directes

Face à face

Atlético MadridNulManchester United
2
1
1
Jeux d'amitié des clubs
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
FDM
Ligue des Champions
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
FDM
Ligue des Champions
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
4Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts1/4
Les deux équipes ont marqué2/4

La dernière rencontre entre les deux clubs s’est achevée sur une victoire 2-1 de Manchester United lors d’un match amical de présaison en août 2026. En compétition officielle, toutefois, les confrontations ont tourné à l’avantage de l’Atlético. Lors de leurs dernières rencontres en Ligue des champions, en 2022, l’Atlético s’est qualifié de justesse après un nul 1-1 au Metropolitano suivi d’une victoire 1-0 à Old Trafford. Sur les quatre dernières confrontations recensées, aucune des deux équipes n’a nettement dominé l’autre, les écarts ayant toujours été serrés.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement actuel de la Ligue des champions, Manchester United occupe la quatrième place, tandis que l’Atlético Madrid est 25e. Cet écart donne à United un avantage significatif dans la compétition à ce stade, même si l’Atlético voudra réduire son retard grâce à une victoire à domicile.

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