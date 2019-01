Atlético de Madrid : la statistique bluffante de Lucas Hernandez

Réputé pour sa dureté dans les duels, Lucas Hernandez affiche une statistique impressionnante avec l'Atlético sur l'année 2018.

2018 reste l'année la plus riche et la plus intense de la jeune carrière de Lucas Hernandez. Lancé dans le grand bain par Diego Simeone, le polyvalent défenseur s'est imposé à l'Atlético, son club formateur, tout en intégrant l'équipe de France avant le Mondial pour devenir champion du monde avec les Bleus en Russie.

Un cru inoubliable que le gaucher doit aussi grandement à ses qualités, reconnues par tous les observateurs, et notamment sa fameuse "grinta", qui plait beaucoup à son entraîneur.

Un chiffre précis illustre cet aspect de son jeu : Opta indique en effet que sur l'année 2018, Lucas Hernandez a tout simplement remporté 71% de ses duels dans le championnat espagnol, soit 198 sur les 280 qu'il a disputés. Ce pourcentage de duels gagnés est énorme pour un défenseur latéral (ou central) amené à croiser quelques uns des joueurs offensifs les plus déstabilisants de la planète.

Il s'agit même du meilleur ratio dans les 5 grands championnats européens pour cette statistique précise.

71% - @LucasHernandez a remporté 71% de ses duels en Liga en 2018 (198/280), pourcentage le plus élevé parmi les joueurs 🇫🇷 évoluant dans les 5 grands championnats (min 100 duels). Soldat. #Opta2018 pic.twitter.com/yQUdUpzKtH — OptaJean (@OptaJean) 24 décembre 2018

Pour rappel, plusieurs médias annoncent un transfert de Lucas Hernandez au Bayern Munich dès cet hiver. La situation du champion du monde pourrait se décanter dans les prochains jours.