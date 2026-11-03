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Le Bayern Munich s’est imposé 2-0 au Riyadh Air Metropolitano au terme d’un match maîtrisé, en parvenant à déjouer les blocs défensifs compacts de l’Atlético de Madrid. La précision tactique des visiteurs en seconde période a fait la différence face au dispositif rigide de Diego Simeone.

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Cette rencontre de Ligue des champions opposait deux philosophies de jeu bien distinctes. Simeone voulait faire de la traditionnelle solidité défensive de l’Atlético de Madrid une arme, en cherchant à contrarier le géant allemand grâce à un bloc bas et compact et à des transitions verticales rapides.

L’objectif était clair : priver le Bayern d’espace dans l’axe et le contraindre à effectuer des centres peu dangereux, tout en misant sur la vitesse de Julian Alvarez et d’Alexander Soerloth pour exploiter la ligne défensive haute des visiteurs en contre-attaque.

À l’inverse, le Bayern Munich entendait dominer territorialement et faire preuve de patience. Son plan consistait à déstabiliser la ligne du milieu de l’Atlético de Madrid par des permutations constantes et une grande mobilité. Avec 58 % de possession, le Bayern cherchait à épuiser physiquement ses hôtes pour finir par trouver des failles dans un bloc défensif qui avait tenu bon pendant les quarante-cinq premières minutes. Cette confrontation a montré l’efficacité d’une pression soutenue pendant quatre-vingt-dix minutes face à un plan de jeu défensif fondé sur la réaction.

Le dispositif tactique de l’Atlético de Madrid

Getty Images

Simeone a mis en place un 4-4-2 rigide, privilégiant la compacité défensive, tant horizontale que verticale. En phase défensive, les deux lignes de quatre étaient souvent séparées de dix mètres au plus, réduisant considérablement l’espace entre les lignes dans lequel le Bayern excelle habituellement. Le pressing était déclenché de manière très sélective : l’Atlético pressait rarement les défenseurs centraux du Bayern, préférant intervenir agressivement lorsque le ballon arrivait sur les côtés ou qu’un milieu bavarois le recevait dos au but.

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La construction du jeu était, comme prévu, directe. Dès la récupération, la consigne était de chercher les appels d’Alvarez ou de s’appuyer sur la présence physique de Soerloth, afin de contourner le contre-pressing du Bayern. Défensivement, Robin Le Normand et David Hancko restaient très bas pour empêcher Harry Kane de décrocher dans les espaces libres.

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Si ce plan a bien fonctionné en première période, conclue sur un score de 0-0, il a énormément sollicité les joueurs de couloir Alex Baena et Giuliano Simeone, chargés de couvrir sans cesse leurs latéraux face aux montées des joueurs du Bayern. Au bout du compte, faute de pouvoir conserver durablement le ballon (42 % de possession), le bloc défensif a subi une pression constante. La fatigue mentale qui en a résulté a été exploitée par le Bayern après la pause.

Le dispositif tactique du Bayern Munich

Le Bayern évoluait en 4-2-3-1, un système qui se transformait fréquemment en 2-3-5 avec le ballon. Joshua Kimmich était le principal organisateur du jeu et redescendait souvent entre les défenseurs centraux pour faciliter une relance propre. L’ingéniosité tactique résidait dans les rôles des joueurs de couloir et des milieux offensifs. Alphonso Davies et Josip Stanisic apportaient la largeur, tandis que les ailiers étaient encouragés à repiquer dans l’axe. Ce surnombre au centre obligeait les milieux de l’Atlético à resserrer leurs positions.

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L’ouverture du score par L. Karl à la 54e minute est directement née de cette concentration de joueurs dans l’axe. En attirant les joueurs axiaux de l’Atlético vers l’intérieur, le Bayern a libéré l’espace entre l’axe et le couloir dont le jeune milieu avait besoin pour frapper. Le contre-pressing bavarois a été tout aussi important : le Bayern a lui-même réalisé 7 contre-attaques, récupérant souvent le ballon haut sur le terrain avant que l’Atlético puisse se réorganiser défensivement. Dayot Upamecano et Jonathan Tah maintenaient la ligne défensive haute, resserrant les espaces et permettant à Harry Kane de rester proche du milieu de terrain. Cette pression étouffante a permis au Bayern de dominer au nombre de tirs, 19 à 9, avant que Konrad Laimer inscrive le deuxième but à la 74e minute après une longue période de domination territoriale.

Le duel tactique

La rencontre s’est jouée sur la capacité du Bayern à trouver une solution face au milieu resserré de l’Atlético. Pendant une bonne partie de la première période, la discipline madrilène a empêché le Bayern de trouver une passe cassant les lignes. Mais les déplacements de Kane ont créé le déséquilibre tactique décisif. En décrochant davantage dans un rôle de numéro 10, il a attiré un défenseur central hors de sa position, provoquant les déséquilibres nécessaires pour que L. Karl et Konrad Laimer exploitent les espaces libérés.

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Le choix de Simeone de maintenir un bloc bas pendant toute la rencontre a fini par se retourner contre lui. En abandonnant autant de terrain, l’Atlético a permis aux joueurs du Bayern, supérieurs techniquement, de dicter le rythme du match. Le nombre de passes réussies, 570 contre 363, et la circulation latérale persistante du ballon par le Bayern ont fini par mettre les déplacements horizontaux du bloc de l’Atlético à rude épreuve. Une fois le premier but encaissé, c’était à l’Atlético de courir après le score, une situation à laquelle son dispositif réactif le préparait mal.

Les ajustements en cours de match

Simeone a tenté de reprendre le contrôle à la 59e minute avec un triple changement, faisant entrer Koke, Kang-in Lee et Ademola Lookman. Ce choix marquait clairement le passage d’un 4-4-2 défensif à un 4-3-3 plus souple, destiné à rivaliser avec le Bayern au milieu de terrain. Si la menace de l’Atlético s’est brièvement accrue, l’équipe s’est aussi exposée davantage lors des transitions, ce que le Bayern a sanctionné par le but de Laimer.

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La gestion du banc par le Bayern a été tout aussi avisée. Alors qu’il menait 1-0, le club bavarois a fait entrer Nathaniel Brown, puis Min-jae Kim, pour apporter de la fraîcheur et mieux maîtriser les transitions défensives. Après le deuxième but, le passage à un bloc médian plus prudent a écarté le risque d’une fin de match à suspense. Les visiteurs ont empêché tout retour de l’Atlético en ralentissant le rythme et en s’appuyant sur leur meilleure conservation du ballon pour préserver leur avantage jusqu’au bout.

Conclusion

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En définitive, la supériorité du Bayern Munich dans l’occupation des espaces et sa patience pour trouver des ouvertures ont eu raison de la rigidité défensive de l’Atlético de Madrid. Si le plan initial de Simeone a permis de neutraliser les visiteurs en première période, l’incapacité de son équipe à conserver le ballon a rendu cette résistance impossible à maintenir. Le coup tactique décisif a été le déplacement des milieux axiaux du Bayern dans les espaces entre l’axe et les couloirs, qui a fini par désorganiser le bloc de l’Atlético.

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Les buts de Karl et de Laimer ont justement récompensé une équipe restée fidèle à ses principes offensifs, démontrant qu’une possession structurée peut finir par démanteler même les systèmes défensifs les plus disciplinés.