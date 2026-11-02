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Atlético de Madrid - Bayern Munich : tout savoir avant le match de Ligue des champions

Atlético Madrid vs Bayern Munich
Atlético Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
A. Grimaldo
D. Simeone
G. Simeone
H. Kane

Avant-match complet d’Atlético Madrid-Bayern Munich en Ligue des champions : tactique, nouvelles des équipes, forme du moment et bien plus encore.

Atlético de Madrid - Bayern Munich : avant-match de Ligue des champions

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Riyadh Air Metropolitano

L’Atlético de Madrid reçoit le Bayern Munich au Riyadh Air Metropolitano en Ligue des champions de l’UEFA, le mardi 3 novembre. Le coup d’envoi sera donné à 15 h EST et 19 h GMT.

L’Atlético en pleine forme en Espagne, plus irrégulier en Europe

Les quatre dernières victoires de l’équipe de Diego Simeone, toutes compétitions confondues, ont été obtenues sans encaisser de but. Grâce aux buts d’Alejandro Grimaldo et de Giuliano Simeone lors du succès 2-0 à Levante, elle reste à seulement deux points du FC Barcelone en Liga. L’Atlético en est désormais à sept victoires consécutives en championnat et n’a encaissé qu’un but lors de ses trois derniers matches sur la scène nationale. En revanche, sa campagne de Ligue des champions peine encore à décoller, après une défaite 2-1 contre Liverpool, une victoire 2-0 face à Manchester United, en difficulté, et un nul 1-1 contre Stuttgart.

VfB Stuttgart v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Le Bayern ne parvient plus à garder sa cage inviolée

Le Bayern se rend dans la capitale espagnole après un match nul 2-2 contre le Borussia Dortmund en Bundesliga. Le club munichois a affiché un total de 4,18 buts attendus (xG) et tenté 23 tirs, mais a manqué de nombreuses occasions. En Europe, il reste sur deux nuls : 3-3 sur le terrain de Viking et 2-2 à domicile contre Arsenal. Lors du nul face à Dortmund, Harry Kane, tout juste sacré Ballon d’Or, a raté un penalty, chose rare. L’Anglais compte tout de même quatre buts et deux passes décisives en trois matches de Ligue des champions cette saison.

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

Statistiques clés et point sur les blessures

  • Serge Gnabry, Ismael Saibari et Michael Olise, du Bayern, se sont tous blessés lors du nul contre Dortmund. Manuel Neuer, gardien titulaire, est toujours indisponible, tandis que sa doublure xxx s’est également blessée face au BVB.
  • Le Bayern a marqué lors de 24 matches consécutifs en Ligue des champions.
  • Lors des neuf derniers matches du Bayern à l’extérieur en Ligue des champions, les deux équipes ont marqué.

Actualité des équipes et effectifs

Atlético Madrid vs Bayern Munich Équipes probables

4-4-2
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Formation
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakA. GrimaldoA. GrimaldoD. HanckoD. HanckoM. PubillM. PubillM. LlorenteM. LlorenteM. HjulmandM. HjulmandP. BarriosP. BarriosA. BaenaA. BaenaG. SimeoneG. SimeoneA. LookmanA. LookmanJ. AlvarezJ. AlvarezS. UlreichS. UlreichN. BrownN. BrownD. UpamecanoD. UpamecanoK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahJ. KimmichJ. KimmichT. BischofT. BischofA. PavlovicA. PavlovicA. DaviesA. DaviesL. KarlL. KarlH. KaneH. Kane
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-4-2
Atlético Madrid

Onze de départ

Bayern Munich

Entraineur

  • D. Simeone
  • V. Kompany

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