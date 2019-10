Atlético 1-0 Leverkusen - Brouillons, les Colchoneros s'en remettent à Morata

Longtemps sans inspiration face à des Allemands limités, l'Atlético s'est imposé sur la plus petite des marges, grâce à un but d'Alvaro Morata (1-0).

Deuxième du groupe D avec 4 points et devancé par la Turin à la différence de buts, l'Atlético de Madrid avait l'occasion de s'emparer provisoirement de la place de leader ce mardi soir, avec la réception de la formation allemande du . Derniers du groupe avec 0 point au compteur, les Allemands sont en grande difficulté en Ligue des Champions, et pouvaient s'attendre à subir face à des locaux désireux d'enclencher une série.

Brouillons, les Colchoneros s'en remettent à Morata

Sauf que le déroulement de la rencontre a été bien différent de celui-ci attendu, ce mardi soir, au sein d'un Wanda Metropolitano bien garni. En effet, privés de leur attaquant vedette en la personne du phénomène portugais Joao Felix, blessé, les Colchoneros ont fait étalage de leur lacune pendant une majeure partie de la rencontre.





À la pause, le score était ainsi nul et vierge, tandis qu'aucune des deux formations n'était parvenue à se montrer dangereuse, la faute notamment à un déchet technique indigne d'une rencontre de Ligue des Champions et d'un manque criant de lucidité propre aux équipes en panne de confiance. La deuxième période n'était guère plus enthousiasmante, malgré une volonté affichée des hommes de Diego Simeone d'augmenter le rythme de celle-ci.

Ainsi, les entrées de Thomas Lemar et d'Alvaro Morata permettaient aux Espagnols de se faire plus pressants, sans toutefois se procurer d'occasions franches. Jusqu'à un décalage trouvé à la 78ème minute de jeu par l'Atlético de Madrid, qui offrait à Ronan Lodi tout le luxe d'adresser une merveille de centre enroulé du pied gauche, que déviait victorieusement Alvaro Morata de la tête. Entré en jeu huit minutes plus tôt, l'attaquant s'était mué en sauveur.