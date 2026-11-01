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Comment regarder Athletic Bilbao contre la Real Sociedad avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga - Journée 11 1 nov. 2026 - 15:00 San Mames

L’Athletic Bilbao reçoit la Real Sociedad à San Mames, à Bilbao, pour l’un des derbies locaux les plus disputés du Pays basque en Liga.

L’Athletic aborde cette rencontre dans une forme correcte en championnat, après avoir inscrit quatre buts à Getafe sans en encaisser lors de sa dernière sortie en Liga. Nico Williams, qui a récemment lié son avenir au club en signant un contrat jusqu’en 2035, est au cœur de toutes les actions offensives de l’équipe d’Edin Terzic.

La Real Sociedad aborde ce match à la cinquième place de la Liga, trois rangs et quelques points devant l’Athletic, huitième. L’équipe de Pellegrino Matarazzo a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et arrive en confiance.

Les visiteurs disputent également la Ligue Europa en parallèle de leur campagne nationale, ce qui complique la gestion de l’effectif. Leur récente victoire 6-0 contre Lillestroem montre qu’ils ne manquent pas de puissance offensive lorsque les circonstances l’exigent.

Pour l’Athletic, jouer à domicile à San Mames est un véritable atout. Le stade a depuis longtemps des allures de forteresse et, avec Williams engagé sur le long terme et un effectif largement inchangé, Terzic s’attendra à voir son équipe imposer son jeu dès le coup d’envoi.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce derby de Liga en direct.