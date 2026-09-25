Athekame : « Je suis maintenant à Lyon, mais je veux revenir à l’AC Milan »

Zachary Athekame a quitté l’AC Milan au cours de l’été, en prêt. Le latéral suisse a rejoint l’Olympique Lyonnais dans le cadre d’un prêt sec chez Paulo Fonseca où il a eu un très grand impact, au point de mériter l’appel du sélectionneur Murat Yakin en équipe de Suisse A. La formule de l’opération laisse penser que, d’une manière ou d’une autre, l’AC Milan pourrait encore miser sur lui prochainement.





PUBLICITÉ

SES MOTS - En attendant, directement depuis le rassemblement de la sélection helvétique, Zachary Athekame s’est exprimé au micro de RSI et a fait le point sur ce qu’il veut pour son avenir : "J’évalue positivement ma première saison avec l’AC Milan. Je m’y suis bien trouvé, c’était un nouveau championnat, plus tactique. Ensuite, il y a eu le changement sur le banc, j’ai parlé avec le nouveau coach et j’ai décidé de changer de maillot. À Milan, je me suis très bien trouvé, je suis un joueur de l’AC Milan. Maintenant, je suis à Lyon, mais j’aimerais revenir