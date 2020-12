Atalanta-Real Madrid : La réaction de Zidane au tirage au sort de la Ligue des champions

Pour le coach du Real Madrid, il est encore trop tôt pour se prononcer mais il témoigne de son respect pour l'Atalanta.

Pour les huitièmes de finale de la , le affrontera l' de Bergame. Les Bergamasques se sont révélés la saison dernière en atteignant les quarts de finale de l'épreuve (élimination contre le PSG) alors qu'ils avaient perdu leur trois premiers matches de la phase de groupes !

Cette saison, l'Atalanta s'est de nouveau extrait de son groupe et une fois de plus, ce ne fut pas facile aec pour adversaires le FC, l' d'Amsterdam et les Danois de Midtjylland. Les hommes de Gian Piero Gasperini ont ainsi attendu la dernière journée pour valider leur billet pour les huitièmes de finale en s'imposant sur le terrain de l'Ajax.

Et pour Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, son équipe ne devra pas prendre à la légère le club italien : « Nous avons beaucoup de respect pour l'équipe que nous allons rencontrer. Mais ce qui m'importe, moi et mes joueurs, c'est le match de demain (contre l' , n.d.l.r.) et nous sommes concentrés sur celui-ci. »

Le Real jouera en effet mardi soir, à 22h00, contre les Basques de l'Athletic Bilbao, qui occupent la douzième place du classement de la .