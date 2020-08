Atalanta-PSG : Les Parisiens estiment être "une famille"

Mené au score, le PSG a renversé la situation contre l'Atalanta (1-2) en l'espace de quelques minutes grâce à Marquinhos et Eric Choupo-Moting.

Ander Herrera (milieu de terrain du PSG sur RMC Sport) : "Incroyable. C’est toute l’équipe, tout le monde est là pour aider. Choupo n’a joué que dix minutes et on voit ce qu’il a apporté alors que son contrat va bientôt finir. J’ai joué aujourd’hui mais si je ne joue pas le prochain match, je donnerai tout. On a gagné quatre titres et si tu n’es pas une équipe, tu ne peux pas y arriver. L’ n’a pas perdu contre les gros en mais je pense qu’on a bien joué, qu’on a fait ce qu’on avait dit. On s’est créé des occasions, on a tout fait pour renverser le match."

Marquinhos (milieu et buteur du PSG sur RMC Sport) : "On a perdu les autres années et cette année, on voit le match, on domine, on a les occasions mais il fallait y croire. Le football, ça passe par la motivation, la foi. Si vous avez vu le match, vous avez vu qu’ils ont été agressifs. Il fallait qu’on couvre tout le terrain et que dès qu’on avait le ballon, il fallait vite se projeter. Au milieu, on a fait en sorte que Neymar soit libre de faire ce qu’il veut. On a pris un but qui a compliqué le match mais on était bien dans cette rencontre et on est content de cette qualification le jour des 50 ans du club. On ne veut pas s’arrêter là, les supporters parisiens vont bien dormir, enfin s’ils arrivent à dormir. On va fêter ça ce soir."