Atalanta, Palladino : « Espérons que personne ne se blesse en sélection nationale, nous croyons au retour »

Après la victoire contre Vérone, l'entraîneur de l'Atalanta, Raffaele Palladino, a pris la parole en déclarant : « Je suis content de cette victoire, mais nous avons laissé trop d'espace à Hellas Vérone, ce qu'il ne fallait pas faire. Je suis fier des joueurs car ils ont beaucoup donné, malgré la fatigue physique. Il va maintenant falloir rassembler nos forces pour continuer à croire en l'Europe. »





Il a ensuite poursuivi en s’attardant sur les engagements en équipe nationale : « Nous devons avant tout espérer que personne ne se blesse avec l’équipe nationale. Nous avons de nombreux duels directs et nous devrons tout donner pour remporter le plus de matchs possible. Nous étions treizièmes et nous avons réussi ce retour. Je tiens à remercier l’Atalanta qui a tout donné.





Les retours ont également été révélateurs : « De Ketelaere, Raspadori et Ederson ont fait un bon match, mais ils ont besoin de temps de jeu ». Sur le plan défensif, en revanche, la satisfaction est totale : « Je suis content de ne pas avoir encaissé de but, je félicite toute l’équipe ».





Il a ensuite poursuivi, à propos de la cérémonie en l'honneur de Marten De Roon : « Marten a beaucoup donné à l'Atalanta et cet amour a été réciproque. Je lui ai dit d'être fier de cette réussite. »





Enfin, il a conclu en soulignant que : « Nous avons huit finales, nous devons donner le maximum, sans oublier que nous avons aussi la Coupe d’Italie, où nous voulons aller jusqu’au bout. Je vais demander beaucoup aux garçons, si nous avons le bon état d’esprit, nous pouvons écrire l’histoire. »