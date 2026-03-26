Atalanta : mauvaise nouvelle pour Hien : blessé et remplacé dès la première mi-temps du match Ukraine-Suède

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'Atalanta et Raffaele Palladino après le match Ukraine-Suède. Au cours de la première mi-temps de ce match comptant pour les barrages de qualification à la Coupe du monde, Isak Hien, titulaire avec la Suède, a été contraint de quitter le terrain à la 37e minute. Le défenseur central nerazzurro s'est effondré au sol, demandant à être remplacé en raison d'un problème musculaire qui inquiète en vue des prochains engagements de l'Atalanta.

CE QUI S'EST PASSÉ - Hien s'est arrêté en raison d'un problème à la cuisse gauche. Le défenseur central a été soigné par le staff suédois et a quitté le terrain avec un bandage bien visible à la jambe. Son état sera précisé dans les prochains jours, mais, si la Suède se qualifie, il devrait manquer le match éventuel contre la Pologne ou l'Albanie.