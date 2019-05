Atalanta-Lazio 0-2, Milinkovic-Savic et la Lazio remportent la Coupe

La Lazio a conquis la Coupe d'Italie en battant l'Atalanta. La différence ne s'est faite que vers la fin grâce à Milinkovic-Savic et Correa.

Finale de la Coupe d'

- de Rome : 0-2

But : Milinkovic-Savic (82e), Correa (90e)

La 72e finale de la a tourné ce mercredi à l'avantage de la Lazio de Rome. Dans son fief de l'Olimpico, la formation biancocelesta a réussi à se défaire de l'Atalanta Bergame. La bataille équilibrée, longtemps indécise même, mais les Romains ont réussi à glaner la mise. Pour cela, ils peuvent remercier principalement Sergey Milinkovic-Savic. Ce dernier a débloqué la situation à un moment crucial du match.

Auteur d'un seul but depuis environ quatre mois, l'international serbe a surgi au meilleur moment pour délivrer les siens et leur offrir un premier trophée depuis six ans. À la 82e minute, il s'est élevé plus haut que tout le monde dans la surface afin de reprendre de la tête un corner de Lucas Leiva. Une exécution parfaite et qui n'a laissé aucune chance à Gollini, jusque-là imbattable.

Les joueurs de l'Atalanta pouvaient alors se prendre la tête entre les deux mains, surtout qu'ils avaient fait plus que tenir tête à leurs opposants. En première période, ils ont été proches d'ouvrir le score avec un tir de De Roon qui s'est écrasé sur le poteau (26e), même si la Lazio a aussi eu des occasions franches (Acerbi 14e, 23e). Et au retour des vestiaires, la bande à Gasperini a encore créé le danger grâce à Hateboer (49e) et Alejandro Gomez (77e) mais sans parvenir à forcer la décision.

7 - Lazio have won their seventh Coppa Italia, as many as Inter, less only than and Roma. Champion. #TIMCup #AtalantaLazio — OptaPaolo (@OptaPaolo) 15 mai 2019

L'Atalanta a vendu chèrement sa peau

Après avoir tout donné, l'Atalanta a donc fini par craquer. Et en fin de partie, elle a même lâché prise, en concédant un deuxième but. En jetant toutes ses forces dans la bataille, elle s'est fait surprendre en contre par l'Argentin Joaquin Correa (89e). Ce dernier a fait parler sa vitesse et sa percussion pour aller plier définitivement les débats.

Avec ce succès, la Lazio s'assure sa septième Coupe nationale. Troisième équipe la plus titrée de l'épreuve, elle a de quoi se consoler d'avoir perdu les finales de 2015 et 2017.C'est aussi le premier trophée de la carrière de Simone Inzaghi sur le banc. Pour Gasperini et son équipe, le coup est rude en revanche, mais ils pourront peut-être bientôt oublier ce revers en allant chercher une qualification pour la prochaine Ligue des Champions via le championnat.