Atalanta - Inter : les détails du match

Serie A - Journée 12 22 nov. 2026 - 14:45 New Balance Arena

Guerre fratricide entre l'Atalanta et l'Inter sur fond de pression pour le Scudetto

L'Atalanta reçoit l'Inter à la New Balance Arena de Bergame, en Serie A, le dimanche 22 novembre 2026. L'équipe de Cristian Chivu se déplace à Bergame en occupant la deuxième place du classement, tandis que l'Atalanta se retrouve au 12e rang après une série de résultats mouvementée.

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L'Atalanta aborde cette rencontre en méforme. L'équipe de Maurizio Sarri n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Cette série comprend une défaite 3-0 à domicile contre Parme et deux nuls consécutifs face à Frosinone et à la Fiorentina. La pression monte sur le club de Bergame.

L'Inter, à l'inverse, s'est montré globalement convaincant. L'équipe de Chivu a remporté quatre de ses cinq derniers matches, dont une victoire 3-0 contre le Feyenoord en Ligue des champions et un succès 2-0 face à Côme avant la trêve internationale. Son seul faux pas sur cette période a été une défaite 3-1 dans le derby contre l'AC Milan.

Chivu a également été récompensé pour son travail cette saison en dehors du terrain. L'entraîneur de l'Inter a reçu la Panchina d'Oro, prix italien récompensant les entraîneurs de football, en devançant Cesc Fabregas, de Côme, de seulement quatre voix à Coverciano.

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En attaque, toutefois, l'Inter se présente à Bergame diminué. Lautaro Martinez, Marcus Thuram et Ange-Yoan Bonny abordent tous la semaine avec des blessures, ce qui fait planer un doute sur la disponibilité des attaquants les plus dangereux de l'Inter.

En défense, Manuel Akanji a quitté prématurément le rassemblement de la Suisse pour la Ligue des nations en raison d'un problème musculaire, mais le personnel médical du club n'est pas inquiet et le défenseur central devrait être rétabli à temps.

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