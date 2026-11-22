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Atalanta-Inter est le choc qui clôture le dimanche de la 12e journée de Serie A 2026/2027. Une rencontre capitale au vu des résultats de tous leurs concurrents directs : l’Inter est engagé dans la course au titre, tandis que l’Atalanta vise une place européenne.

C’est aussi et surtout pour cela que la pression sera forte sur l’arbitre Maresca, choisi par le responsable des désignations Orsato pour diriger la rencontre, avec le duo Gariglio-Di Paolo à la VAR. Calciomercato vous racontera en direct toutes les décisions arbitrales les plus discutées du match.



LA DÉSIGNATION COMPLÈTE

ATALANTA – INTER à 20 h 45

MARESCA

ROSSI M. - MASTRODONATO

IV: COLOMBO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

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TOUTES LES DÉCISIONS



90e PENALTY : De Ketelaere s’impose de la tête en jouant habilement de son duel avec Bastoni qui, déséquilibré, écarte et lève les bras. Le ballon joué par le Belge touche le bras levé du défenseur italien. Maresca accorde le penalty malgré les protestations de l’Inter, qui réclame une faute de l’ancien joueur de l’AC Milan pour un contact du coude avec l’épaule de Bastoni.



Marelli : « Les deux bras de Bastoni sont trop hauts et écartés du corps. Dans ce cas, le penalty est justifié. »



75e PENALTY : Thuram élimine tout le monde, y compris Sportiello, puis frappe. Zappacosta dévie le ballon sur la ligne. Le latéral tombe et bloque le ballon de la main, puis le touche à nouveau pour éviter qu’il n’entre.



LE COMMENTAIRE DE MARELLI : Marelli : « C’est le deuxième mouvement qui est sanctionnable. Le mouvement effectué en tombant sur le ballon ne l’est pas. Une fois au sol, le deuxième mouvement vise à empêcher que le ballon puisse éviter de rester dans la zone. Le jaune est justifié, car le ballon s’arrête : lors du deuxième contact, de toute façon, il ne serait pas entré. »



65e TOUCHE RENDUE À L’ADVERSAIRE : Carlos Augusto met trop de temps à effectuer la touche et finit par la laisser à Bastoni. Mais Maresca avait déjà commencé son décompte jusqu’à cinq et accorde finalement la touche à l’adversaire pour perte de temps.



58e JAUNE POUR SCALVINI : Thuram part en contre-attaque, seul face à quatre adversaires, et, en repiquant vers la gauche, est mis à terre par Scalvini à l’entrée de la surface. Un jaune incontestable.



42e VIVES PROTESTATIONS DE L’ATALANTA

L’Atalanta proteste avec véhémence contre Maresca, qui interrompt une possible contre-attaque de l’équipe de Bergame en sifflant une faute de Zalewski sur Sucic dans le dernier tiers du terrain.



35e CARLOS AUGUSTO COUVRE TOUT LE MONDE SUR LE BUT DU 2-1

Rien à signaler non plus sur le but du 1-2 de l’Atalanta : lancé en profondeur, Zalewski est couvert par Carlos Augusto. Sur son ballon en retrait, Elmas manque sa tentative de frappe, mais ne commet aucune irrégularité et parvient à marquer.



32e LE BUT DU 2-0 EST VALABLE

Rien à signaler non plus sur le but du 2-0 de l’Inter : Pio Esposito s’élève sans marquage au milieu de la surface et aucun joueur de l’Atalanta n’est gêné.



29e IL MANQUE UN JAUNE POUR BARELLA

Intervention musclée par derrière de Barella sur Ederson, qui protégeait le ballon près de la ligne de touche, dans le dernier tiers défensif de l’Atalanta. Maresca se précipite vers le joueur de l’Inter en brandissant la menace d’un carton, mais se contente d’un avertissement verbal.



20e MARTINEZ PROTESTE

Josep Martinez proteste après avoir perdu le ballon sur une sortie au milieu de la surface, lors d’un corner. Le gardien se plaint d’un contact, qui ne vient toutefois pas d’un joueur de l’Atalanta, mais de l’un de ses coéquipiers.



16e LE BUT DU 1-0 DE PIO ESPOSITO EST VALABLE

Tout est conforme au règlement, malgré les bras levés des défenseurs de l’Atalanta sur le but de Pio Esposito. Barella devance tout le monde après le dégagement trop court de Scalvini et tente une frappe qui arrive dans les pieds de Pio Esposito. Celui-ci était en position régulière au départ de l’action et inscrit le 1-0.