Aston Villa trouve un accord avec un joueur du Bayern Munich, mais le club bavarois rejette l'offre

Aston Villa a présenté une offre au Bayern Munich pour s'attacher les services de l'un de ses joueurs, sous forme de prêt avec option d'achat, selon un rapport de presse. Mais le club allemand a rejeté la proposition, tenant à conclure une vente définitive.

Le journaliste allemand de la chaîne « Sky Sport », Florian Plettenberg, a indiqué que le milieu de terrain João Palhinha était parvenu à un accord complet avec Aston Villa concernant les conditions personnelles, il y a plusieurs jours, et que le Portugais se trouve désormais dans l'attente d'un accord entre les deux clubs.

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Le directeur sportif d'Aston Villa, Damian Vidagany, avait publiquement confirmé l'intérêt de son club pour recruter Palhinha, alors que l'équipe a besoin de renforcer son entrejeu, après la blessure d'Amadou Onana au ligament croisé.

En revanche, le Bayern Munich souhaite vendre le joueur de façon définitive et réclame environ 25 à 30 millions d'euros pour finaliser l'opération, tandis qu'Aston Villa privilégie la formule du prêt avec option d'achat, ce qui constitue le principal désaccord qui bloque le transfert jusqu'à présent.

Palhinha avait rejoint le Bayern à l'été 2024, en provenance de Fulham pour 51 millions d'euros, auxquels s'ajoutaient 5 millions d'euros de bonus, mais il n'a pas obtenu le rôle attendu, avant de passer la saison 2025-2026 en prêt à Tottenham.



