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Aston Villa aurait finalement décidé de renoncer à sa menace de poursuites judiciaires contre Jamie Carragher, après les excuses publiques présentées par l’ancien défenseur de Liverpool pour ses récents propos. Le club des Midlands avait d’abord réagi avec fureur aux commentaires du consultant, que son président Nassef Sawiris avait jugés irrespectueux envers le club et ses supporters.

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Les propos controversés de Carragher dans un podcast

Tard vendredi soir, le club des Midlands a utilisé les réseaux sociaux pour annoncer son intention de poursuivre en justice l’ancien défenseur de Liverpool. Le différend trouve son origine dans un récent épisode du podcast Stick to Football, dans lequel le consultant a suggéré qu’Unai Emery quitterait volontiers Villa Park pour Old Trafford.

Selon BirminghamLive, le club a désormais fait marche arrière. Ce revirement rapide intervient juste après que Carragher est revenu publiquement sur ses propos au cours du week-end.

Des excuses après son dérapage dans le podcast

Lors de cet échange, Carragher avait exposé sans détour la hiérarchie du football, affirmant que United se situait nettement au-dessus de Villa. « Il voudrait sûrement avoir cette occasion d’entraîner à nouveau un géant, non ? », a déclaré Carragher. « Il y a une hiérarchie dans le football, qu’on le veuille ou non. Le Real Madrid prendra donc le meilleur joueur de Manchester United, il prendra [Cristiano] Ronaldo. Très peu de clubs sont au-dessus de United, comme de Liverpool. »

Il s’est ensuite adressé sans ménagement aux supporters de Villa : « Mais il y aura des équipes en dessous d’Aston Villa, et Villa prendra leur entraîneur ou leurs joueurs, alors fermez-la, ****, supporters de Villa. Aston Villa ne sera jamais Man United. »

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Face aux vives critiques, le consultant s’est entièrement rétracté ce week-end. Il a déclaré : « Je tiens à présenter mes excuses à Aston Villa, à ses propriétaires et à ses supporters. Les mots que j’ai employés cette semaine étaient maladroits et déplacés. Je peux assurer aux supporters de Villa que c’était du second degré, mais je comprends que cela n’ait pas été perçu ainsi. Je leur présente donc mes excuses. »

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La cote d’Emery grimpe sur fond de difficultés à United

Le début de saison désastreux de Manchester United pousse le club à envisager d’éventuels successeurs à Michael Carrick, si un changement d’entraîneur devait s’avérer nécessaire. Emery s’est naturellement imposé comme l’un des principaux candidats après avoir transformé Villa Park.

Malgré un précédent passage décevant en Angleterre avec Arsenal, le technicien espagnol a spectaculairement redressé sa réputation. Il a mené le club des Midlands en Ligue des champions à deux reprises et ajouté un nouveau sacre en Ligue Europa à son riche palmarès, renforçant encore son héritage dans les compétitions européennes.

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Rendez-vous à Old Trafford

Après une vague de départs cet été et un début de saison poussif, les hommes d’Emery ont trouvé leur rythme et restent désormais sur cinq matches sans défaite. Ils mettront cette dynamique à l’épreuve ce dimanche face à une équipe de United en difficulté, dans un choc important de Premier League auquel ce contexte donne une dimension particulière.