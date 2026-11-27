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Aston Villa serait prêt à laisser partir Alejandro Garnacho en janvier si un club étranger parvient à un accord avec Chelsea, le club auquel il appartient. Depuis son arrivée en prêt en juillet, l'ailier n'a disputé que 34 minutes en Premier League. Écarté par Unai Emery, il a récemment supprimé de son profil Instagram les références à Villa.

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Villa prêt à se séparer de Garnacho

Selon The Athletic, Villa est disposé à écourter le prêt de Garnacho cet hiver après un passage décevant. Bien qu'Emery ait auparavant convaincu l'ailier de rester en Angleterre, ses prestations à l'entraînement ne lui ont pas permis d'obtenir un temps de jeu régulier. Il a été écarté du groupe pour trois matches consécutifs , notamment pour le déplacement de mardi chez Galatasaray en Ligue des champions, lors duquel Villa n'a inscrit que 11 remplaçants sur les 12 autorisés.

L'obligation d'achat complique un départ cet hiver

La situation de Garnacho est compliquée par les conditions de son prêt en provenance de Chelsea, conclu en juillet. Celui-ci comprend une obligation d'achat de 42,5 millions de livres sterling, déclenchée après un faible nombre d'apparitions. En octobre encore, des sources internes au club confiaient à la publication qu'elles seraient étonnées qu'il ne reste pas au-delà de cette saison. Le personnel avait été informé qu'un transfert définitif était extrêmement probable.

Le média précise toutefois que l'on ignore si Chelsea serait disposé à étudier des offres venues de l'étranger. Sans clause de rappel et estimant le seuil d'apparitions « facilement atteignable », Chelsea comptait sur une somme garantie versée par Villa. Garnacho a alimenté les spéculations sur un départ en supprimant d'Instagram ses publications liées à Villa, tout en gardant épinglée celle consacrée à sa victoire en FA Cup 2024 avec Manchester United.

Emery pilote une refonte plus large de l'effectif

La priorité de Villa est actuellement de se séparer de certains de ses attaquants, même si le club n'a pas traversé un seul mercato sans recruter depuis plus de dix ans et souhaite retrouver la Ligue des champions. Emery garde le dernier mot sur le recrutement, en collaboration avec le directeur des opérations football Damian Vidagany, le directeur sportif Roberto Olabe et le recruteur en chef Alberto Benito.

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Le média indique que Villa étudie également plusieurs postes en vue de 2027, notamment celui de doublure de Zion Suzuki dans les buts, alors que le contrat de Marco Bizot arrive à échéance, et celui de défenseur central gaucher, compte tenu de l'âge de Tyrone Mings et des liens entre Pau Torres et Villarreal. Le club pourrait aussi chercher une autre option à Nicolas Jackson en attaque ainsi qu'un arrière droit, selon les progrès de Brian Madjo et l'évolution du prêt d'Aaron Wan-Bissaka en provenance de West Ham.

Un ailier frustré dans l'attente du mercato de janvier

L'avenir immédiat de Garnacho dépend désormais de l'éventuelle arrivée chez Chelsea d'une offre acceptable de la part d'un club étranger cet hiver. Le même article suggère par ailleurs que Villa pourrait relancer son intérêt pour Endrick, l'attaquant de 20 ans du Real Madrid , également convoité par la Roma et l'AC Milan, s'il libère de la place en attaque. Quoi qu'il en soit, janvier s'annonce décisif pour l'équipe d'Emery, qui doit alléger son effectif tout en poursuivant son objectif de qualification pour la Ligue des champions.