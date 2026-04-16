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Aston Villa FC v Bologna FC 1909 - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg TwoGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

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Aston Villa n'a laissé aucune chance à Bologne sur sa pelouse et se qualifie aisément pour un derby anglais en demi-finale

Aston Villa vs Bologne
Aston Villa
Bologne
Ligue Europa
T. Dallinga
O. Watkins
E. Buendia
M. Bizot
I. Maatsen
L. Bogarde
M. Rogers
E. Konsa

Aston Villa est en demi-finale de la Ligue Europa. Après sa victoire 3-1 à Bologne la semaine dernière, le club de Birmingham a confirmé sa supériorité en dominant de nouveau les Italiens 4-0 à domicile jeudi soir. Au tour suivant, les Villans retrouveront leurs compatriotes de Nottingham Forest.

Chez les Villans, qui comptent plusieurs Néerlandais dans leur effectif, trois d’entre eux – Ian Maatsen, Marco Bizot et Lamare Bogarde – ont débuté sur le banc. Le seul Néerlandais de Bologne, Thijs Dallinga, était quant à lui absent en raison d’une blessure.

La première période a été à sens unique. Après un quart d’heure, Ollie Watkins a ouvert le score en poussant au fond des filets un centre à ras de terre de Morgan Rogers, concluant une belle action collective.

Peu après, Rogers a vu sa tentative repoussée par le gardien Federico Ravaglia, bien présent sur sa ligne. Dix minutes plus tard, le même duo s’est retrouvé face à face : après une main de Martin Vitík, l’arbitre a accordé un penalty à Rogers. L’attaquant a toutefois manqué sa cible, et Ravaglia a remporté ce deuxième duel.

Mais le gardien italien n’a pas eu le temps de savourer son arrêt : sur la remise en jeu immédiate, Emiliano Buendía a servi le 2-0 d’une passe décisive. Juste avant la mi-temps, Rogers a conclu une nouvelle action rapide en frappant depuis la gauche dans le petit filet pour le 3-0.

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En seconde période, les Villans ont levé le pied, gérant leur avance pour préserver leurs forces en vue de la fin de saison.

Dans le temps additionnel, Lucas Digne a tenté sa chance, mais sa frappe a été repoussée par Ravaglia. Juste avant le coup de sifflet final, Ezri Konsa a toutefois conclu le festival d’une reprise de volée sur corner pour fixer le score à 4-0.

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