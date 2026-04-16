Aston Villa n'a laissé aucune chance à Bologne sur sa pelouse et se qualifie aisément pour un derby anglais en demi-finale

Aston Villa est en demi-finale de la Ligue Europa. Après sa victoire 3-1 à Bologne la semaine dernière, le club de Birmingham a confirmé sa supériorité en dominant de nouveau les Italiens 4-0 à domicile jeudi soir. Au tour suivant, les Villans retrouveront leurs compatriotes de Nottingham Forest.

Chez les Villans, qui comptent plusieurs Néerlandais dans leur effectif, trois d’entre eux – Ian Maatsen, Marco Bizot et Lamare Bogarde – ont débuté sur le banc. Le seul Néerlandais de Bologne, Thijs Dallinga, était quant à lui absent en raison d’une blessure.

La première période a été à sens unique. Après un quart d’heure, Ollie Watkins a ouvert le score en poussant au fond des filets un centre à ras de terre de Morgan Rogers, concluant une belle action collective.

Peu après, Rogers a vu sa tentative repoussée par le gardien Federico Ravaglia, bien présent sur sa ligne. Dix minutes plus tard, le même duo s’est retrouvé face à face : après une main de Martin Vitík, l’arbitre a accordé un penalty à Rogers. L’attaquant a toutefois manqué sa cible, et Ravaglia a remporté ce deuxième duel.

Mais le gardien italien n’a pas eu le temps de savourer son arrêt : sur la remise en jeu immédiate, Emiliano Buendía a servi le 2-0 d’une passe décisive. Juste avant la mi-temps, Rogers a conclu une nouvelle action rapide en frappant depuis la gauche dans le petit filet pour le 3-0.

En seconde période, les Villans ont levé le pied, gérant leur avance pour préserver leurs forces en vue de la fin de saison.

Dans le temps additionnel, Lucas Digne a tenté sa chance, mais sa frappe a été repoussée par Ravaglia. Juste avant le coup de sifflet final, Ezri Konsa a toutefois conclu le festival d’une reprise de volée sur corner pour fixer le score à 4-0.