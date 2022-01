Aston Villa-Manchester United (2-2) : le grand gâchis des Red Devils

Aston Villa restant sur trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, affronter l'équipe entraînée par Steven Gerrard n'avait rien d'une mince affaire pour Manchester United, qui plus est avec les nombreuses absences à déplorer. Paul Pogba, Anthony Martial, Marcus Rashford et Cristiano Ronaldo blessés, Scott McTominay et Luke Shaw suspendus... Comment faire pour aller décrocher les trois points dans ces conditions ?

Manchester United avait fait le plus dur



Longtemps, Bruno Fernandes a endossé son costume de sauveur ce samedi, permettant presque à lui tout seul aux Red Devils d'espérer contre les partenaires de Philippe Coutinho, fraîchement recruté à Everton. En effet, l'international portugais a rapidement ouvert le score sur un coup franc direct, bien aidé par un Emiliano Martinez coupable sur ce but (6e).

En seconde période, le milieu offensif, taille patron, s'est offert un doublé. Bruno Fernandes a facilement conclu après un bon service de Fred (67e). Manchester United avait fait le plus dur... Mais c'était sans compter sur le réveil tonitruant des locaux en fin de rencontre.

Aston Villa se réveille, Coutinho brille déjà

L'article continue ci-dessous

Après un une-deux dans la surface de réparation, Jacob Ramsey a d'abord réduit le score, reprenant victorieusement du pied gauche et faisant exploser Villa Park (77e). Cinq minutes plus tard, Philippe Coutinho s'est offert des débuts rêvés sous ses nouvelles couleurs. Entré en jeu à la 68e, l'ancien du FC Barcelone et de Liverpool s'est chargé d'égaliser du pied droit (82e). Décisif pour sa première, le Brésilien a semé le doute dans les têtes mancuniennes.

Sonné par ce scénario incroyable, Manchester United a donc été contraint de partager les points face à Aston Villa. Une très mauvaise opération pour les hommes de Ralf Rangnick, dépassés physiquement en seconde période. Septièmes de Premier League, les Red Devils comptent désormais 5 points de retard sur West Ham, qui occupe la quatrième place.