Premier League - Journée 8 24 oct. 2026 - 07:30 Villa Park

Le coup d’envoi d’Aston Villa-Manchester City sera donné le 24 octobre 2026 à 7 h 30 EST et à 11 h 30 GMT.

Le sans-faute de City impressionne, malgré les controverses

Nuage

Villa a redressé la barre après un début de saison mitigé

Aston Villa végète à la 12e place avec huit points et seulement deux victoires lors de ses sept premiers matches. Le club est toutefois invaincu toutes compétitions confondues depuis sa défaite 1-2 à domicile contre Nottingham Forest le 12 septembre. Il reste désormais sur trois victoires consécutives, dont un succès 1-0 à Newcastle lors de son dernier match de Premier League. Parmi les nouvelles recrues, Johan Manzambi et le gardien Zion Suzuki se sont distingués.

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Foden met fin à sa disette

Après 35 matches sans marquer, Phil Foden a inscrit quatre buts lors de ses deux dernières sorties, dont un triplé contre l’AEK Athènes lors du dernier match de Ligue des champions. Manchester City, au cœur d’une controverse et menacé de lourdes sanctions après avoir enfreint les règles de fair-play financier de la Premier League, obtient des résultats sur le terrain. Le nouvel entraîneur Enzo Maresca a commencé son mandat à l’Etihad par sept victoires en sept matches de Premier League. Erling Haaland domine le classement des buteurs avec huit réalisations. Le géant norvégien a été laissé au repos lors de la large victoire 5-1 de City contre l’AEK, mais a inscrit un doublé lors de chacune de ses deux dernières apparitions avec le club.

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Statistiques clés et point sur les blessures

Enzo Maresca est le premier entraîneur à remporter ses sept premiers matches de Premier League à la tête d’un club.

L’entraîneur de Villa, Emery, devra se passer d’Amadou Onana, d’Ian Maatsen et d’Aaron Wan-Bissaka pour ce match.

L’ailier de City Antoine Semenyo sera absent huit semaines en raison d’un problème au genou.

Effectifs et compositions d’équipe

Unai Emery doit composer avec un nombre important d’absents à Aston Villa. Amadou Onana, Ian Maatsen, Matteo Ruggeri, Aaron Wan-Bissaka et Johan Manzambi figurent tous sur la liste des blessés. Des précisions sur leur disponibilité sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Manchester City doit également faire face à des blessures en attaque. L’absence d’Antoine Semenyo, touché au genou, est confirmée pour une durée pouvant aller jusqu’à huit semaines, tandis que Matheus Nunes est lui aussi indisponible. L’état de forme d’Erling Haaland reste préoccupant après sa sortie prématurée contre Ipswich Town, et Enzo Maresca n’a pas encore confirmé si le Norvégien sera disponible.

Forme du moment

Aston Villa a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son seul match sans victoire a été un nul 2-2 à domicile contre Brentford en Premier League. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 à Newcastle United. Durant cette série, Villa a également battu Fenerbahce 6-0 en Ligue des champions. Sur ces cinq matches, le club a marqué 12 buts et en a encaissé six.

Manchester City a remporté quatre de ses cinq derniers matches. Sa seule défaite a été un revers 4-2 contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-2 contre Ipswich Town en Premier League. Durant cette période, City s’est également imposé 3-0 à Liverpool. Sur ces cinq matches, le club a marqué 18 buts et en a encaissé 11.

Historique des confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à mai 2026, lorsqu’Aston Villa s’était imposé 2-1 à l’Etihad Stadium en Premier League. Sur leurs cinq derniers duels, Villa compte trois victoires et City deux, avec huit buts inscrits par Villa contre sept pour City. Trois de leurs quatre dernières rencontres se sont jouées à un but d’écart.

Classement

Manchester City aborde cette rencontre en tête de la Premier League, tandis qu’Aston Villa occupe la 12e place. Cet écart au classement donne tout son contexte au match : City arrive en leader du championnat, tandis que Villa cherchera à profiter de l’avantage du terrain pour réduire l’écart avec les clubs qui le précèdent.