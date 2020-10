Aston Villa - Liverpool (7-2), Liverpool s’effondre à Aston Villa

Décidément, les géants du Nord d’Ouest d’ ont connu un dimanche cauchemardesque. Après Man United, étrillé par Tottenham, c’est qui a bu la tasse. A la surprise générale, les Merseysiders ont essuyé une gifle colossale à Villa Park face à avec sept buts pris. Ce qui ne leur était plus arrivé en championnat depuis avril 1963.

Les champions d’Angleterre ont souffert d’un bout à l’autre du match. Totalement méconnaissables, ils ont laissé leurs opposants les punir à chaque offensive. Au bout d’une mi-temps, ils étaient déjà menés par trois buts d’écart (1-4). Ollie Watkins a été le principal bourreau des Reds avec un triplé réussi. L’autre réalisation a été l’œuvre de John McGinn. Salah a réduit le score à la 33e, mais ce fut une éclaircie sans suite.

7 - Liverpool have conceded seven goals in a game for the first time since April 1963, in a 7-2 defeat to Hotspur. Crushing. #AVLLIV pic.twitter.com/CrvMuNFuYk