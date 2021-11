Aston Villa : les premiers mots de Steven Gerrard

Après trois années de bons et loyaux services aux Rangers, Steven Gerrad, l'ancien capitaine de Liverpool, a décidé que le moment était venu de retourner en Premier League. L'ex-milieu de terrain anglais s'est officiellement engagé en faveur d'Aston Villa ce jeudi, où il va prendre la succession de Dean Smith au poste de malager général.



OFFICIEL - Steven Gerrard nouvel entraîneur d'Aston Villa​



Champion d'Écosse avec les Rangers la saison dernière, il avait permis au club de remporter son premier titre de Premiership en 10 ans sans perdre un seul match. Steven Gerrard laisse donc les Rangers en position de force pour conserver leur titre en 2021-22, et affiche un bilan de 124 victoires, 41 nuls et seulement 27 défaites sur ses 192 matchs disputés à la tête du club. À Aston Villa, 16ème de Premier League et sur la pente descendante, c'est désormais une toute autre tâche qui l'attend.



Une pensée émue pour les Rangers



En marge de l'annonce de son arrivée, l'ancien joueur des Reds a livré ses premières impressions, se disant excité par ce nouveau challenge. "Aston Villa est un club avec une riche histoire et tradition dans le football anglais et je suis extrêmement fier de devenir son nouvel entraîneur. Dans mes conversations avec Nassef Sawiris, Wes Edens et le reste du conseil d'administration, il était évident à quel point leurs plans étaient ambitieux pour le club et je suis impatient de les aider à atteindre leurs objectifs", a-t-il indiqué lors de sa présentation, tout en gardant évidemment une pensée pour les Glasgow Rangers, un club qui conservera une place de choix dans son coeur.



"Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous ceux qui sont associés aux Glasgow Rangers pour m'avoir donné l'opportunité de gérer un club de football aussi emblématique. Les aider à remporter un 55e titre de champion, un record, occupera toujours une place spéciale dans mon cœur. Je souhaite aux joueurs, au staff et aux supporters le meilleur pour l'avenir", a ainsi rajouté l'homme de 41 ans. C'est en effet une belle page qui se tourne, mais celle qui s'ouvre s'annonce particulièrement exaltante.