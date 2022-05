Aston Villa : Kamara explique le rôle crucial de Gerrard dans son arrivée

Le défenseur d'Aston Villa a expliqué son choix de carrière et est revenu sur la décision d'opter pour la France plutôt que le Sénégal.

La carrière de Boubacar Kamara a pris un autre tournant ces quinze derniers jours. Le milieu de terrain a tourné la page de son aventure à l'OM en signant à Aston Villa et a été convoqué pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps. Présent en conférence de presse à Clairefontaine dans le cadre du rassemblement des Bleus, Boubacar Kamara a forcément été interrogé sur son choix, surprenant, de rejoindre Aston Villa alors qu'il était courtisé par des clubs plus prestigieux.

La venue de Gerrard à Marseille, l'élément déclencheur

"C'est mon choix. J'ai eu ce feeling avec Aston Villa, et j'étais très content, appuie le jeune joueur, visiblement agacé qu'on lui demande de se justifier. Quand le coach vient vous voir chez vous, qu'il fait le déplacement, qu'il explique le projet, son ambition pour moi dans les années à venir... Je prends ça en compte, surtout quand ça vient de Steven Gerrard, un des meilleurs milieux de terrain du monde à son poste", a expliqué Boubacar Kamara.

Mercato : Kamara, pourquoi l’Atlético a passé son tour

"J'ai hate de le rejoindre pour travailler. C'était assez tard dans la fin de saison. Son discours a été très cohérent, j'ai beaucoup apprécié que ça soit moi ou ma famille. Qu'un tel coach et un tel joueur te dise ça, son ambition à te faire grandir, à te faire progresser et à ce que je devienne encore meilleur au milieu, ça change beaucoup", a ajouté l'ancien joueur de l'OM.

"C'est mon choix, j'ai voulu changer d'air"

Boubacar Kamara a réagi aux critiques des supporters de l'OM concernant son choix de carrière : "Concernant la déception des supporters, je comprends car on a fait une très très bonne saison, on s'est qualifié directement pour la Ligue des champions. Après vous voulez que je vous dise quoi ? C'est mon choix, j'ai voulu changer d'air, ça fait 17 ans que je suis au club et que je défends ces couleurs. J'ai déjà joué la Ligue des champions avec l'OM, et là je suis content d'avoir participer à les qualifier directement et je le suivrais de la TV."

OM - Mercato, Kamara, Sampaoli... Pablo Longoria se livre

L'article continue ci-dessous

Le milieu de terrain français pourra compter sur la présence de Lucas Digne à Aston Villa pour s'adapter plus facilement : "Je pense que Digne m'aidera plus pour l'intégration en Angleterre qu'ici en équipe de France, parce qu'ici il y a beaucoup de joueurs que je connaissais auparavant, avec qui j'avais joué en Espoirs ou même là en club. J'ai échangé avec lui, il m'a expliqué le projet, comment lui se sentait... Ca s'est fait naturellement."





Boubacar Kamara a confessé qu'il n'a pas hésité entre la France et le Sénégal : "Je n’ai jamais hésité avec le Sénégal. Certes on m'a vu sur les réseaux sociaux avec un maillot du Sénégal, mais c’était pendant la CAN, parce que mon père est sénégalais et qu’une partie de moi est sénégalaise. J’étais très content qu’ils gagnent, a reconnu Kamara à propos de la victoire des Lions de la Téranga. D'autant que j'ai joué avec beaucoup de joueurs qui ont gagné cette CAN : Gueye, Dieng, Mendy, Sarr... J'étais très content pour eux et pour mon père".