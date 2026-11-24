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Le latéral gauche d'Aston Villa Ian Maatsen s'attend à un match difficile de Ligue des champions face à Galatasaray, mardi soir à Istanbul. Revenu plus tôt que prévu d'une blessure à la cheville et tout juste prolongé jusqu'en 2032, le Néerlandais estime que son adversaire est la meilleure équipe de Turquie.

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Maatsen se méfie du déplacement à Istanbul

Maatsen a appelé Aston Villa à ne pas sous-estimer Galatasaray, malgré ses trois victoires lors de ses quatre premiers matches de la phase de ligue de la Ligue des champions. Si Villa a écrasé Fenerbahçe 6-0 à Villa Park le mois dernier et remporté la Ligue Europa à Istanbul face à Fribourg la saison dernière, le Néerlandais s'attend à un déplacement bien plus difficile. Remis d'une blessure à la cheville, le joueur de 24 ans est prêt à jouer un rôle clé.

Le défenseur se réjouit de sa prolongation et de son retour

Maatsen est devenu le titulaire d'Aston Villa au poste de latéral gauche après le départ de Lucas Digne au Paris Saint-Germain cet été. Il a dépassé les 100 matches depuis son arrivée de Chelsea en juillet 2024 , avant de signer un nouveau contrat jusqu'en 2032 le 11 novembre .

Au micro de TNT Sports, il a déclaré : « Cette blessure a été un petit contretemps, parce que je n'avais jamais connu ce type de blessure auparavant. J'espère que cela ne se reproduira jamais.

« Cela m'a aussi permis de me concentrer sur ma rééducation et de m'assurer de prendre les bonnes décisions à chaque étape, avec le personnel médical et les entraîneurs.

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« Heureusement, je vais revenir un peu plus tôt que prévu, alors je suis vraiment content.

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« Je suis aussi heureux que le club croie en moi, comme le montre ma prolongation de contrat. C'est une grande fierté et je veux donner encore plus pour ce magnifique club, surtout lors de ces soirées européennes. »

Le Néerlandais s'attend à un défi de taille en Turquie

Emery a largement remporté à domicile ses deux précédents matches de Ligue des champions contre des équipes turques, en battant Bursaspor 6-1 avec Valence en 2010, puis Fenerbahçe 6-0 lors de la deuxième journée. Maatsen a toutefois souligné qu'un déplacement à Galatasaray représentait un tout autre défi.

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« C'est un endroit où nous avons de bons souvenirs, puisque nous y avons remporté la Ligue Europa, a-t-il déclaré. Mais demain, ce sera complètement différent. C'est un match de Ligue des champions, ce qui représente, je pense, une meilleure occasion, face à la meilleure équipe de Turquie selon moi.

« Ce sera donc un beau défi et, bien sûr, nous avons hâte d'y être. Nous mettrons toute notre expérience à profit. Ce sera un bon match, un match difficile, et nous sommes prêts. »

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Évoquant la confiance tirée de la large victoire contre Fenerbahçe, il a ajouté : « Cela nous donne beaucoup de confiance. À domicile, nous nous sentons forts et nous savons de quoi nous sommes capables. Nous avons des joueurs très talentueux qui peuvent faire la différence et notre esprit d'équipe est très bon.

« Même les nouveaux venus d'autres championnats s'intègrent bien. Je suis vraiment heureux de faire partie de cette équipe. »

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Villa vise la qualification directe

Villa se rend à Istanbul avec 12 buts inscrits en Ligue des champions cette saison, soit un seul de moins que ses 13 buts sur l'ensemble de la phase de ligue en 2024-2025. Galatasaray a toutefois remporté ses trois derniers matches à domicile contre des équipes anglaises, en battant Tottenham 3-2 en Ligue Europa en 2024-2025, puis Liverpool deux fois 1-0 la saison dernière. Un résultat positif renforcerait les chances de l'équipe d'Emery d'obtenir une qualification directe.