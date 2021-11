Aston Villa : Gerrard refuse de parler de "marchepied" vers Liverpool

Steven Gerrard s'apprête à faire ses grands débuts sur le banc d'Aston Villa ce samedi face à Brighton, avec la mission de redresser une équipe en difficulté depuis plusieurs semaines.

Après avoir plutôt réussi sur le banc des Glasgow Rangers avec notamment un titre remporté la saison dernière en Ecosse, l'ancien milieu légendaire de Liverpool assure pourtant ne pas penser à prendre en mains les Reds, en tout cas pour le moment.

"C'est très injuste de décrire ce poste comme un marchepied, vous ne m'entendrez jamais en parler comme ça, a-t-il assuré. Liverpool a un entraîneur de classe mondiale avec Jürgen Klopp. S'il décidait de signer un contrat à vie, là, tout de suite, je serais très heureux pour lui et pour eux."

En attendant, Stevie G assure être pleinement concentré sur l'opération maintien avec les Villans.

"Je suis complètement investi et je vais tout donner à ce poste pour avoir du succès, a-t-il promis. Je suis impliqué à 100 %, tout comme l'est mon staff." Gerrard s'est toutefois permis de glisser qu'il n'y avait "rien de mal dans le fait d'avoir des rêves et des ambitions."

Avant de conclure : "L'opportunité de revenir en Premier League et de me rapprocher de ma famille sont deux des raisons pour lesquelles ce poste était bon pour moi."