Aston Villa gâche la fête d'adieu de Manchester City, tandis que le tout frais champion Arsenal confirme son statut en s'imposant de nouveau

Arsenal, tout juste sacré champion, a conclu la saison par une victoire sur Crystal Palace (2-1). Les Gunners décrochent ainsi leur premier titre de champion d’Angleterre depuis vingt ans. Lors du match d’adieu de Pep Guardiola, Bernardo Silva et John Stones, Manchester City s’est incliné face à Aston Villa (1-2).

Crystal Palace – Arsenal (1-2)

Les Gunners, déjà couronnés la semaine précédente grâce au faux pas de Manchester City contre Bournemouth, ont pris les devants juste avant la mi-temps. Bien lancé par Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus a ouvert le score d’une frappe dans le petit filet.

Après la pause, l’ancien joueur du PSV Noni Madueke a rapidement frappé. Servie par Kai Havertz, l’Anglais a inscrit son troisième but en Premier League d’une frappe à ras de terre dans la mêlée, à gauche : 0-2.

À la 92^e minute, Jean-Philippe Mateta a réduit le score (1-2). Ce résultat a été confirmé par la suite, le but de Pino (2-2) étant refusé. Arsenal conclut ainsi son exercice de champion par une victoire.

Manchester City – Aston Villa (1-2)

Unai Emery a titularisé Marco Bizot, Aston Villa étant déjà assuré de sa qualification pour la Ligue des champions et ayant remporté l’Europa League. City a ouvert le score à la 23^e minute : John Stones a prolongé un corner de Rodri, puis Antoine Semenyo a poussé le ballon au fond des filets au second poteau (1-0).

Les Citizens se créent ensuite plusieurs occasions, mais, peu après la pause, Villa égalise : Ollie Watkins convertit un corner en coupant au premier poteau, alors que les visiteurs n’avaient guère été menaçants jusqu’alors.

Peu après la sortie émouvante de Bernardo Silva sous les ovations du public, Villa a gâché la fête d’adieu de Guardiola, Silva et John Stones. Servis par Ross Barkley, Watkins a contourné Stones, qui glissait, et a trouvé le coin inférieur gauche : 1-2.

Stones, lui aussi, a tiré sa révérence après dix ans chez les Citizens, remplacé sous les ovations du public. À la 90e minute, Phil Foden semblait avoir égalisé d’une frappe puissante (2-2), mais l’arbitre refusait le but pour hors-jeu. Ce match d’adieu s’est donc conclu par une défaite pour les Citizens.