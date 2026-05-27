Aston Villa fixe le prix du transfert de son joueur vedette Morgan Rogers, et plusieurs grands clubs sont déjà sur les rangs

Selon Sky Sports, plusieurs grands clubs anglais s’intéressent concrètement à Morgan Rogers. Le vainqueur de la Ligue Europa a toutefois fixé un prix très élevé pour le milieu de terrain de 23 ans.

Selon la chaîne britannique, Arsenal, Chelsea et Manchester United sont en pole position pour s’attacher ses services, tandis que le Paris Saint-Germain surveille également la situation du joueur.

Les prétendants devront donc mettre la main à la poche : les Villans réclament au moins 80 millions de livres (environ 92 millions d’euros) pour laisser partir leur milieu de terrain.

Rogers a signé en novembre dernier un nouveau contrat jusqu’en 2031, plaçant Villa en position de force dans d’éventuelles négociations.

L’Anglais s’est clairement illustré cette saison : en 55 matchs toutes compétitions confondues, le milieu offensif a inscrit quatorze buts et délivré douze passes décisives.

Cette forme lui a valu une place dans la sélection de l’entraîneur Thomas Tuchel pour la Coupe du monde. Rogers compte déjà treize sélections avec les Three Lions.

Sous la houlette d’Unai Emery, Villa a décroché son billet pour la Ligue des champions cette saison. Les revenus qui en découlent renforcent la puissance financière du club, même si le montant éventuel du transfert de Rogers pourrait donner un sérieux coup de pouce à la qualité de l’effectif.