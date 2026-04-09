Aston Villa fait un pas de géant vers les demi-finales de l'Europa League, tandis que l’ancien défenseur d’Emmen se révèle précieux pour Fribourg

Aston Villa a fait un pas de géant vers les demi-finales de la Ligue Europa. Malgré une entame de match délicate à Bologne, les Villans ont finalement pris le dessus grâce à des réalisations d’Ezri Konsa et d’Ollie Watkins (doublé) : 3-1. Le match retour est programmé jeudi prochain à Birmingham. Dans l’autre rencontre, Fribourg a dominé le Celta Vigo sans partage : 3-0.

Bologne - Aston Villa : 1-3

Dès leur première incursion, les Italiens ont failli ouvrir le score : Juan Miranda, lancé en profondeur, a repris d’une acrobatie un centre parfait de Federico Bernardeschi, mais Emiliano Martínez a repoussé le danger.

Les tifosi du Stadio Renato Dall’Ara ont alors cru à l’ouverture du score lorsque le centre de Santiago Castro, grand rival de Thijs Dallinga, a été dévié par l’infortuné Ezri Konsa. Mais l’arbitre assistant avait déjà signalé un hors-jeu.

Le ballon frôle ensuite le cadre après une tentative de Lewis Ferguson, dont le but est finalement refusé pour une question de centimètres. L’Écossais touche même la barre transversale à bout portant. Son compatriote John McGinn répond pour Villa, mais son tir file à un peu plus d’un demi-mètre du cadre défendu par Federico Ravaglia.

Juste avant la mi-temps, Villa a frappé sur corner : Ravaglia a complètement manqué sa sortie sur un coup de pied arrêté de Youri Tielemans, offrant à Konsa l’occasion d’ouvrir le score (0-1). Un coup dur pour les Italiens, qui avaient pourtant dominé une grande partie de la première période.

Peu après la pause, Bologne a encaissé un nouveau coup dur. Watkins a coupé vers l'intérieur et aurait pu servir Morgan Rogers, mais il a préféré tenter sa chance seul et a battu Ravaglia avec brio : 0-2.

Bologne n’a toutefois pas abdiqué et s’est lancé à la recherche du but égalisateur, qui a failli intervenir à plusieurs reprises. Martínez était cependant en grande forme et a réalisé une parade remarquable sur une frappe lointaine de Jonathan Rowe.

Le score semblait alors figé, mais au temps additionnel (90^e minute), Rowe a finalement trompé Martínez. L’Anglais a dribblé depuis le côté gauche vers l’intérieur et a marqué d’une superbe frappe dans le coin opposé : 1-2.

Mais Villa a eu le dernier mot : sur corner, Watkins a contrôlé le ballon sans opposition dans la surface et l’a glissé entre les jambes de Ravaglia. L’écart est alors passé à deux buts, laissant Bologne dans une situation très délicate : 1-3.

Fribourg - Celta de Vigo 3-0

Le capitaine du Fribourg, Vincenzo Grifo, est depuis longtemps réputé pour sa frappe redoutable. Jeudi, il a ouvert le score dès la 10e minute d’une merveilleuse frappe enroulée des 20 mètres, logée dans le coin opposé : 1-0.

La défense galicienne, trop perméable, ne parvenait pas à contenir le jeu direct des Allemands. Peu après l’ouverture du score, l’ancien défenseur d’Emmen, Jan-Niklas Beste, doublait la mise en reprenant à bout portant un centre d’Igor Matanovic.

Après la pause, le Celta n’a pas réussi à réduire l’écart. Pire encore : Fribourg a porté l’avance à trois buts grâce à Matthias Ginter. L’expérimenté Allemand (32 ans) a repris de la tête un excellent centre de Beste pour marquer : 3-0. Le Celta semble donc avoir besoin d’un miracle à Balaídos.