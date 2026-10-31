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Aston Villa, club de Premier League, a annoncé son intention d’engager des poursuites judiciaires contre Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool, à la suite d’une vive polémique sur l’avenir de son entraîneur Unai Emery. Le club des Midlands a réagi avec fureur vendredi après que le consultant télévisé a tenu des propos grossiers à l’encontre de ses supporters en évoquant un possible départ de l’Espagnol pour Manchester United.

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Le club des Midlands condamne les propos du consultant

Le président de Villa, Nassef Sawiris, a publié vendredi un communiqué au ton ferme confirmant l’intention du club d’engager une procédure officielle contre le consultant de Sky Sports et de CBS. Les tensions sont montées plus tôt cette semaine lorsque l’ancien international anglais a affirmé qu’Emery quitterait volontiers Villa Park pour remplacer Michael Carrick, l’entraîneur d’Old Trafford sous pression. Cette hypothèse a immédiatement provoqué la colère des supporters, avant que le consultant ne réaffirme ses propos dans une sortie furieuse.

L’argument de la hiérarchie suscite une vive réaction

Alors que Manchester United connaît un début de saison difficile sous Carrick, les spéculations se multiplient sur l’identité de celui qui pourrait succéder à l’ancien milieu de terrain sur le banc d’Old Trafford. Évoquant la situation dans le podcast Stick to Football, Carragher a estimé que la hiérarchie traditionnelle du football rendrait ce poste impossible à refuser pour l’Espagnol, malgré ses réussites à Birmingham.

Balayant la colère des supporters de Villa Park pendant l’émission, Carragher a déclaré : « Il voudrait sûrement saisir cette occasion d’entraîner à nouveau un géant. Il existe une hiérarchie dans le football, que cela vous plaise ou non. Le Real Madrid prendra donc le meilleur joueur de Manchester United, comme il l’a fait avec [Cristiano] Ronaldo. Et il y aura des équipes en dessous d’Aston Villa, dont Villa prendra les joueurs ou l’entraîneur, alors fermez vos p***** de gueules, supporters d’Aston Villa. Aston Villa ne sera jamais Manchester United. »

Un communiqué officiel après une défense sur les réseaux sociaux

Après la vague de condamnations en ligne suscitée par ses propos envers les supporters, l’ancien défenseur a tenté sur les réseaux sociaux d’en minimiser la portée, tout en rappelant qu’il avait salué le triomphe européen du club plus tôt cette année.

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Pour défendre ses propos en ligne, Carragher a écrit : « C’était une plaisanterie après les critiques que les supporters de Villa m’ont adressées pour avoir dit qu’Emery pourrait être tenté de rejoindre Man Utd. J’espère que ces extraits ridicules me montrent en train de faire l’éloge d’Emery et de Villa, comme je le fais depuis des années, et de dire combien j’étais heureux que vous ayez remporté [la Ligue Europa 2026] à Istanbul. »

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Cette explication n’a toutefois pas apaisé la direction de Villa. Dans un communiqué officiel publié vendredi sur X et signé par le président Sawiris, le club a déclaré : « Aston Villa engagera une action en justice contre Jamie Carragher pour ses insultes inacceptables envers le club et ses supporters. »

« Aston Villa ne laissera personne entraver son ascension dans le football anglais et européen. »

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Le choc contre Fulham après la polémique

Pendant que les avocats du club préparent leur dossier en dehors du terrain, Emery et ses joueurs doivent rapidement se reconcentrer sur le championnat ce week-end. Actuellement neuvième du classement de Premier League, le tenant du titre de la Ligue Europa reçoit Fulham à Villa Park samedi soir, pour la neuvième journée. Prendre les trois points à domicile sera essentiel pour remonter vers les places européennes.