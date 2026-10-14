Aston Villa compte six points dans la phase de ligue de la Ligue des champions. Mercredi, le vainqueur de la Ligue Europa a largement dominé un Fenerbahçe bien pâle à Villa Park (6-0). Nathan Aké était titulaire du côté du club turc, tandis que Nicolas Jackson a joué un rôle majeur dans la victoire d’Aston Villa.

Les locaux ont réclamé un penalty dès la septième minute, après la chute d’Archie Gray. Mais aucun penalty n’a été accordé. Quelques minutes plus tard, Aston Villa a tout de même ouvert le score par Johan Manzambi, dont la frappe déviée a fini au fond des filets.

Fenerbahçe est un peu sorti de sa réserve, mais Zion Suzuki a réalisé deux beaux arrêts. C’est au contraire Aston Villa qui a doublé la mise. D’une frappe puissante à l’entrée de la surface, Jackson n’a laissé aucune chance au gardien Ederson. Les visiteurs ont ensuite regretté le tir d’Oguz Aydin sur la barre transversale en fin de première période.

À la 39e minute, Jackson a inscrit avec brio son deuxième but de la soirée, après une belle combinaison avec Ross Barkley. À la pause, Fenerbahçe ne semblait donc déjà plus avoir d’espoir d’obtenir un bon résultat à Villa Park. Pendant ce temps, le prince William suivait avec plaisir le jeu de l’équipe d’Unai Emery.

Aston Villa a également dominé le club turc après la pause. Ederson a repoussé une tentative d’Ibrahim Mbaye, tandis que Matty Cash a tiré de peu à côté. Au milieu de la seconde période, Mbaye n’en revenait pas d’avoir manqué une grosse occasion de porter le score à 4-0.

Le quatrième but est tout de même arrivé lorsqu’İsmail Yüksek a concédé un penalty, transformé par Barkley. Romelu Lukaku est entré en jeu pour les visiteurs en fin de match, mais bien trop tard pour éviter une lourde défaite. Peu après, Barkley a porté le score à 5-0, pour le plus grand plaisir des supporters de Villa.

Ce n’était pas terminé : en fin de match, le remplaçant Tammy Abraham a fixé le score à 6-0 en poussant le ballon au fond des filets de très près.

Une large victoire, donc, pour Villa, qui connaît un début de saison difficile en Premier League. Fenerbahçe aura une nouvelle occasion samedi, avec la réception d’Alanyaspor à Istanbul.