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Aston Villa - Arsenal, avant-match de Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Aston Villa vs Arsenal
Premier League
Aston Villa
Arsenal

Présentation complète du match entre Aston Villa et Arsenal en Premier League. Nous passons en revue les résultats de la journée d’ouverture, la forme récente et les principaux enjeux avant cette rencontre de lundi soir à Villa Park.

Aston Villa - Arsenal : détails du match

crest
Premier League - Journée 2
Villa Park

Aston Villa et Arsenal donneront le coup d'envoi le 31 août 2026 à 19h00 GMT (15h00 EST / 20h00 BST / 21h00 SAST).

Brighton & Hove Albion v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Affiche du lundi soir à Birmingham

Aston Villa conclut la 2e journée de Premier League 2026-2027 en recevant Arsenal sous les projecteurs du lundi soir à Villa Park. Restant sur des résultats très différents lors de la journée d'ouverture, Villa s'appuiera sur l'énergie de son public pour se relancer et freiner la dynamique d'Arsenal. Pour les visiteurs, ce déplacement du lundi dans les West Midlands constitue un premier test important dans la course au titre, alors qu'ils visent un deuxième succès de suite pour débuter la saison.

Brighton & Hove Albion v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Villa veut réagir à domicile après le coup dur de l'ouverture

L'équipe d'Unai Emery aborde ce lundi soir avec la ferme intention de réagir immédiatement après une difficile défaite 4-0 sur la pelouse de Brighton & Hove Albion le 23 août. Villa a subi un premier coup d'arrêt avec un but contre son camp de Victor Lindelöf avant qu'un carton rouge adressé au milieu João Gomes à la 39e minute ne le réduise à dix, permettant à Brighton de se détacher. De retour à domicile, Emery cherchera à rétablir la discipline défensive, même si la gestion de l'équilibre au milieu sans Gomes, suspendu, mettra à l'épreuve la profondeur d'effectif de Villa face à l'entrejeu dynamique d'Arsenal.

Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images

La démonstration d'entrée d'Arsenal contre Coventry

L'Arsenal de Mikel Arteta se présente à Villa Park plein de confiance après un succès tranquille 3-0 à domicile contre Coventry City le 21 août. Kai Havertz a ouvert le score à la 15e minute avant que Bukayo Saka et le capitaine Martin Ødegaard n'ajoutent leur nom au tableau d'affichage pour conclure une performance collective autoritaire. En contrôlant le tempo dans l'axe tout en conservant sa solidité défensive, Arsenal semble prêt à mettre sous pression la structure en ligne haute de Villa dès le coup d'envoi.

L'historique sourit à Arsenal

Historiquement, Arsenal a l'avantage global dans cette affiche, ayant décroché une victoire 4-1 lors de sa plus récente confrontation de championnat en décembre 2025 à l'Emirates Stadium. Cependant, les duels à Villa Park sont régulièrement des rencontres rythmées et physiques, où les contre-attaques sur les côtés de Villa peuvent pousser l'arrière-garde d'Arsenal dans ses derniers retranchements. Avec une discipline tactique essentielle, la bataille de lundi promet des écarts infimes et de violents renversements de dynamique.

Compositions probables

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Ruggeri; Bogarde, Kamara; Buendia, Barkley, McGinn; Jackson

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Nouvelles des équipes & effectifs

Aston Villa vs Arsenal Équipes probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Formation
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-3-3
1Z. Suzuki2M. Cash22I. Maatsen14P. Torres3Victor Nilsson Lindelöf7J. McGinn10E. Buendia53G. Hemmings8B. Kamara27L. Goretzka11N. Jackson1D. Raya3C. Mosquera4B. White6Gabriel33R. Calafiori41D. Rice8M. Oedegaard49M. Lewis-Skelly7B. Saka29K. Havertz17C. Tzolis
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Aston Villa

Onze de départ

Arsenal

Entraineur

  • U. Emery
  • M. Arteta

Unai Emery doit composer avec une liste importante d'absents avant cette rencontre. Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi, Leon Bailey et Tammy Abraham sont tous indisponibles sur blessure, tandis que Joao Gomes est suspendu. La composition probable de Villa sera confirmée à l'approche du coup d'envoi, et d'autres mises à jour seront ajoutées lorsqu'elles seront disponibles.

Mikel Arteta est privé de Jurrien Timber, Bruno Guimaraes et William Saliba sur blessure, même si Arsenal n'aborde pas ce match avec des suspendus. Aucune composition probable n'a été confirmée à ce stade, et les nouvelles de l'équipe seront mises à jour avant le coup d'envoi.

Forme

AVL

AVL - Forme

BGP
V1-3
FCB
D2-1
PSG
D2-1
BMG
D2-1
BHA
D4-0
But marqué (encaissé)
6/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ARS

ARS - Forme

BET
D1-3
BVB
V2-3
COM
V1-1
MCI
V3-0
COV
V3-0
But marqué (encaissé)
10/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Aston Villa aborde ce rendez-vous sans victoire lors de ses quatre derniers matches officiels, avec un seul succès sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Son unique victoire est intervenue lors d'un match amical de pré-saison contre BG Pathum United, avant des défaites contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain en Supercoupe de l'UEFA, le Borussia Moenchengladbach et, plus récemment, Brighton 4-0 lors de son match d'ouverture en Premier League. Villa a inscrit quatre buts sur ces cinq matches et en a encaissé dix.

La dynamique d'Arsenal est nettement plus positive. Arsenal a remporté quatre de ses cinq derniers matches, sa seule défaite étant survenue lors d'un amical de pré-saison contre le Real Betis. Le club a battu le Borussia Dortmund 3-2 en amical, fait match nul 1-1 contre Côme, puis remporté le Community Shield 3-0 contre Manchester City avant d'entamer sa saison de Premier League par une victoire 3-0 sur Coventry City. Arsenal a marqué dix buts et en a concédé quatre sur ces cinq rencontres.

Confrontations directes

Face à face

Aston VillaNulArsenal
2
1
2
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FDM
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FDM
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FDM
7Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La plus récente rencontre entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire 4-1 d'Arsenal à l'Emirates Stadium le 30 décembre 2025. Avant cela, Aston Villa avait battu Arsenal 2-1 à domicile le 6 décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations de Premier League, Arsenal possède le meilleur bilan avec trois victoires contre deux pour Villa, les deux équipes ayant également fait match nul 2-2 à l'Emirates en janvier 2025. Arsenal a marqué douze buts lors de ces cinq matches, contre sept pour Villa.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
HullHullHUL
220030+36
V
V
3
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
4
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
N
V
5
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
V
N
6
EvertonEvertonEVE
211031+24
N
V
7
LeedsLeedsLEE
211021+14
N
V
8
BrightonBrightonBHA
210174+33
D
V
9
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
D
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
V
D
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
D
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
N
N
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
N
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
N
D
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
D
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
D
D
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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