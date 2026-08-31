Aston Villa - Arsenal, avant-match de Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Aston Villa - Arsenal : détails du match

Premier League - Journée 2 31 août 2026 - 15:00 Villa Park

Aston Villa et Arsenal donneront le coup d'envoi le 31 août 2026 à 19h00 GMT (15h00 EST / 20h00 BST / 21h00 SAST).

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Affiche du lundi soir à Birmingham

Aston Villa conclut la 2e journée de Premier League 2026-2027 en recevant Arsenal sous les projecteurs du lundi soir à Villa Park. Restant sur des résultats très différents lors de la journée d'ouverture, Villa s'appuiera sur l'énergie de son public pour se relancer et freiner la dynamique d'Arsenal. Pour les visiteurs, ce déplacement du lundi dans les West Midlands constitue un premier test important dans la course au titre, alors qu'ils visent un deuxième succès de suite pour débuter la saison.

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Villa veut réagir à domicile après le coup dur de l'ouverture

L'équipe d'Unai Emery aborde ce lundi soir avec la ferme intention de réagir immédiatement après une difficile défaite 4-0 sur la pelouse de Brighton & Hove Albion le 23 août. Villa a subi un premier coup d'arrêt avec un but contre son camp de Victor Lindelöf avant qu'un carton rouge adressé au milieu João Gomes à la 39e minute ne le réduise à dix, permettant à Brighton de se détacher. De retour à domicile, Emery cherchera à rétablir la discipline défensive, même si la gestion de l'équilibre au milieu sans Gomes, suspendu, mettra à l'épreuve la profondeur d'effectif de Villa face à l'entrejeu dynamique d'Arsenal.

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La démonstration d'entrée d'Arsenal contre Coventry

L'Arsenal de Mikel Arteta se présente à Villa Park plein de confiance après un succès tranquille 3-0 à domicile contre Coventry City le 21 août. Kai Havertz a ouvert le score à la 15e minute avant que Bukayo Saka et le capitaine Martin Ødegaard n'ajoutent leur nom au tableau d'affichage pour conclure une performance collective autoritaire. En contrôlant le tempo dans l'axe tout en conservant sa solidité défensive, Arsenal semble prêt à mettre sous pression la structure en ligne haute de Villa dès le coup d'envoi.

L'historique sourit à Arsenal

Historiquement, Arsenal a l'avantage global dans cette affiche, ayant décroché une victoire 4-1 lors de sa plus récente confrontation de championnat en décembre 2025 à l'Emirates Stadium. Cependant, les duels à Villa Park sont régulièrement des rencontres rythmées et physiques, où les contre-attaques sur les côtés de Villa peuvent pousser l'arrière-garde d'Arsenal dans ses derniers retranchements. Avec une discipline tactique essentielle, la bataille de lundi promet des écarts infimes et de violents renversements de dynamique.

Compositions probables

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Ruggeri; Bogarde, Kamara; Buendia, Barkley, McGinn; Jackson

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Nouvelles des équipes & effectifs

Unai Emery doit composer avec une liste importante d'absents avant cette rencontre. Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi, Leon Bailey et Tammy Abraham sont tous indisponibles sur blessure, tandis que Joao Gomes est suspendu. La composition probable de Villa sera confirmée à l'approche du coup d'envoi, et d'autres mises à jour seront ajoutées lorsqu'elles seront disponibles.

Mikel Arteta est privé de Jurrien Timber, Bruno Guimaraes et William Saliba sur blessure, même si Arsenal n'aborde pas ce match avec des suspendus. Aucune composition probable n'a été confirmée à ce stade, et les nouvelles de l'équipe seront mises à jour avant le coup d'envoi.

Forme

Aston Villa aborde ce rendez-vous sans victoire lors de ses quatre derniers matches officiels, avec un seul succès sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Son unique victoire est intervenue lors d'un match amical de pré-saison contre BG Pathum United, avant des défaites contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain en Supercoupe de l'UEFA, le Borussia Moenchengladbach et, plus récemment, Brighton 4-0 lors de son match d'ouverture en Premier League. Villa a inscrit quatre buts sur ces cinq matches et en a encaissé dix.

La dynamique d'Arsenal est nettement plus positive. Arsenal a remporté quatre de ses cinq derniers matches, sa seule défaite étant survenue lors d'un amical de pré-saison contre le Real Betis. Le club a battu le Borussia Dortmund 3-2 en amical, fait match nul 1-1 contre Côme, puis remporté le Community Shield 3-0 contre Manchester City avant d'entamer sa saison de Premier League par une victoire 3-0 sur Coventry City. Arsenal a marqué dix buts et en a concédé quatre sur ces cinq rencontres.

Confrontations directes

La plus récente rencontre entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire 4-1 d'Arsenal à l'Emirates Stadium le 30 décembre 2025. Avant cela, Aston Villa avait battu Arsenal 2-1 à domicile le 6 décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations de Premier League, Arsenal possède le meilleur bilan avec trois victoires contre deux pour Villa, les deux équipes ayant également fait match nul 2-2 à l'Emirates en janvier 2025. Arsenal a marqué douze buts lors de ces cinq matches, contre sept pour Villa.