Aston Villa - Arsenal : détails du match

Premier League - Journée 2 31 août 2026 - 15:00 Villa Park

Aston Villa et Arsenal donneront le coup d'envoi le 31 août 2026 à 19h00 GMT (15h00 EST / 20h00 BST / 21h00 SAST).

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Affiche du lundi soir à Birmingham

Aston Villa clôture la 2e journée de la saison 2026/27 de Premier League en recevant Arsenal sous les projecteurs du lundi soir à Villa Park. Après des résultats très différents lors du week-end d'ouverture, Villa comptera sur l'énergie de son public pour relancer sa dynamique et freiner l'élan d'Arsenal. Pour les visiteurs, ce déplacement du lundi dans les West Midlands représente un premier test important dans la course au titre, alors qu'ils visent une deuxième victoire de suite pour commencer la saison.

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Villa cherche une réaction à domicile après le coup dur de la soirée d'ouverture

L'équipe d'Unai Emery aborde ce lundi soir avec la ferme intention de réagir immédiatement après une lourde défaite inaugurale 4-0 sur la pelouse de Brighton & Hove Albion le 23 août. Villa a subi un premier revers avec un but contre son camp de Victor Lindelöf, avant qu'un carton rouge adressé au milieu João Gomes à la 39e minute ne le réduise à dix, permettant à Brighton de se détacher. De retour à domicile, Emery se concentrera sur le rétablissement de la discipline défensive, même si la gestion de l'équilibre au milieu sans Gomes, suspendu, mettra à l'épreuve la profondeur d'effectif de Villa face à l'entrejeu dynamique d'Arsenal.

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L'ouverture dominatrice d'Arsenal face à Coventry

L'Arsenal de Mikel Arteta arrive à Villa Park avec une confiance maximale après une victoire à domicile convaincante 3-0 contre Coventry City le 21 août. Kai Havertz a ouvert le score à la 15e minute avant que Bukayo Saka et le capitaine Martin Ødegaard n'ajoutent leur nom au tableau d'affichage pour conclure une prestation collective autoritaire. Maîtrisant le tempo dans l'axe tout en conservant une solide rigueur défensive, Arsenal semble prêt à mettre sous pression la structure en ligne haute de Villa dès le coup d'envoi.

L'historique penche en faveur d'Arsenal

Historiquement, Arsenal possède l'avantage global dans cette affiche, après avoir décroché une victoire 4-1 lors de sa plus récente confrontation de championnat en décembre 2025 à l'Emirates Stadium. Cependant, les matches à Villa Park sont régulièrement des affrontements rythmés et physiques, dans lesquels les contres sur les côtés de Villa peuvent pousser la ligne défensive d'Arsenal dans ses tout derniers retranchements. Avec une discipline tactique essentielle, le duel de lundi promet des écarts infimes et de violents basculements de dynamique.

Nouvelles des équipes & effectifs

Unai Emery doit composer avec une liste importante d'absents avant cette rencontre. Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi, Leon Bailey et Tammy Abraham sont tous forfait sur blessure, tandis que Joao Gomes est suspendu. La composition probable de Villa sera confirmée à l'approche du coup d'envoi, et d'autres mises à jour seront ajoutées lorsqu'elles seront disponibles.

Mikel Arteta est privé de Jurrien Timber, Bruno Guimaraes et William Saliba sur blessure, même si Arsenal n'aborde pas ce match avec des suspendus. Aucune composition probable n'a été confirmée à ce stade, et les nouvelles de l'équipe seront mises à jour avant le coup d'envoi.

Forme

Aston Villa aborde cette rencontre sans victoire lors de ses quatre derniers matches officiels, avec une seule victoire sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Son unique succès est intervenu lors d'un match amical de pré-saison contre BG Pathum United, avant des défaites contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain en Supercoupe de l'UEFA, le Borussia Moenchengladbach et, plus récemment, Brighton 4-0 lors de son ouverture de saison en Premier League. Villa a marqué quatre buts sur ces cinq matches et en a encaissé dix.

Le tableau est nettement plus positif pour Arsenal. Arsenal a remporté quatre de ses cinq derniers matches, sa seule défaite étant survenue lors d'un amical de pré-saison contre le Real Betis. Le club londonien a battu le Borussia Dortmund 3-2 en amical, a fait match nul 1-1 contre Côme, puis a remporté le Community Shield 3-0 contre Manchester City avant de lancer sa saison de Premier League par une victoire 3-0 sur Coventry City. Arsenal a marqué dix buts et en a concédé quatre sur ces cinq sorties.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire 4-1 d'Arsenal à l'Emirates Stadium le 30 décembre 2025. Avant cela, Aston Villa s'était imposé 2-1 à domicile face à Arsenal le 6 décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Premier League, Arsenal possède le meilleur bilan avec trois victoires contre deux pour Villa, les deux équipes ayant également fait match nul 2-2 à l'Emirates en janvier 2025. Arsenal a inscrit douze buts sur ces cinq matches, contre sept pour Villa.