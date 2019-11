Astana 2-1 Manchester United - Erreur(s) de jeunesse

Alors que la jeune équipe alignée par les Red Devils avait ouvert le score, les Anglais ont été renversés par des locaux plus méritants ce jeudi.

Déjà qualifiés et premiers de leur groupe au coup d'envoi, les Red Devils étaient en déplacement sur la pelouse du FC Astana, mauvais élève du groupe L avec 0 point au compteur ce jeudi soir. De ce fait, Ole Gunnar Solskjaer avait fait le choix d'aligner une équipe particulièrement juvénile, profitant du caractère à priori très déséquilibré de ce match. Et loin de leurs bases, les jeunes ne se sont pas privés pour rendre la confiance qui leur avait été accordée en s'imposant 0-1.

renversé par Astana

En première période, la maîtrise du ballon a globalement été à l'avantage de Manchester United, qui concrétisait sa domination technique et tactique pour une ouverture du score signée Jesse Lingard, capitaine du soir. À la 10e minute de jeu, et malgré une température avoisinant avec les -20 degrés, l'international anglais, joueur le plus expérimenté du onze des Red Devils, prenait ses responsabilités et permettait aux siens de rentrer aux vestiaires avec un avantage mérité.

En seconde période, les Kazakhs étaient déchaînés et revenaient avec un tout autre visage. Cette fois, l'insouciance de la jeunesse mancunienne ne prenait plus le dessus sur le manque criant d'expérience, et Manchester United allait en faire les frais. D'abord, quand Dmitri Shomko croisait sa frappe avec brio et égalisait à la 55e minute de jeu. Ensuite, quand le malheureux Di'Shon Bernard, 19 ans seulement, inscrivait un but contre son camp sept minutes plus tard (2-1). Le match avait basculé.



Assuré d'être qualifié, Manchester United pourrait toutefois perdre sa place de leader de groupe au profit de l'AZ Alkmaar en cas de victoire des Néerlandais ce jeudi soir face au Partizan Belgrade, les conséquences d'un match durant lequel la jeunesse alignée par Ole Gunnar Solskjaer aura affiché certaines limites.