Les Rojiblancos ont partagé sur leurs canaux une vidéo d’une imprimante d’où sort une feuille portant l’inscription « Stop au harcèlement des arbitres ». On y voit également le Portugais, lors de la conférence de presse qui a suivi la défaite 2-1 de son équipe, tenant dans sa main droite une feuille avec deux scènes du match de dimanche.

L’incident s’est effectivement produit dimanche, lorsque Mourinho, visiblement agacé, avait vivement critiqué l’arbitre Miguel Angel Ortiz Arias. Sur la feuille, on pouvait voir deux captures d’écran censées prouver que l’homme en noir avait pénalisé les Merengue par deux mauvaises décisions. « L’histoire du match est ici », a déclaré « The Special One » en présentant la feuille.

Selon lui, dans les deux situations, l’Atletico aurait dû être puni d’une expulsion. « Les fautes de Kang-in Lee et Romero sur Valverde et Bellingham étaient des cartons rouges clairs ! », a lancé Mourinho, les dents serrées, avant d’esquisser aussitôt un récit de conspiration : « M. Trujillo, l’arbitre VAR, qui n’a pas demandé à l’arbitre de revoir la situation concernant le carton rouge de Kang-in Lee, a une histoire très étrange avec le Real Madrid », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « En ce qui concerne le pauvre arbitre Ortiz, il est clair qu’il n’est pas à la hauteur de la pression dans des matches de ce type. Il n’a pas l’expérience nécessaire pour diriger un derby. » Il a rejeté la faute sur la commission de désignation. « Tout cela était très étrange. »

L’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, a répliqué : « Nous devons faire attention à ce que nous disons et savoir comment témoigner du respect aux autres. Si quelqu’un franchit cette limite du respect, c’est dangereux, peu importe qu’il s’appelle Mourinho, Flick ou Simeone. Nous ne devrions jamais franchir cette limite. » La presse espagnole a en grande partie jugé ridicule la sortie controversée de l’entraîneur du Real. De son côté, Marca a évoqué le retour du « Mourinho d’antan ».

Pourquoi la vidéo de l’Atletico Madrid doit-elle aussi être comprise comme une critique ?

La pique vidéo de l’Atletico contre Mourinho doit aussi être comprise comme une critique. Par le passé, le Real avait déjà, à plusieurs reprises, cherché chez les arbitres les responsables de ses défaites et multiplié, avant tout sur la chaîne du club, les déclarations douteuses. Ce fut également le cas après la défaite contre son rival de la ville. « Soit Ortiz Arias se trompe délibérément, soit c’est un lâche sans honnêteté ni professionnalisme », pouvait-on entendre sur RMTV à propos des scènes en question, comme l’a cité le journal AS .

Selon Mourinho, le corps arbitral a renversé le match par ses décisions. « Le match aurait dû être à onze contre neuf pendant 50 minutes, mais au lieu de cela, c’était onze contre dix contre nous », a-t-il déclaré. À la 52e minute, l’Atletico avait pris l’avantage grâce à un penalty d’Alejandro Grimaldo, après que le défenseur du Real Dean Huijsen eut été expulsé quelques instants plus tôt pour un deuxième carton jaune.

Le derby bouillant avait déjà dégénéré à la mi-temps, lorsque des joueurs et des entraîneurs des deux équipes, parmi lesquels l’ancien international Antonio Rüdiger, s’étaient accrochés sur le chemin des vestiaires.

Pour le Real, il s’agissait déjà de sa deuxième défaite de la saison après sept journées, si bien que les Blancos abordent la trêve internationale XXL seulement à la quatrième place. En tête trône le FC Barcelone avec sept victoires, suivi par l’Atletico, qui compte déjà cinq points de moins.