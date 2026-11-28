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La polémique autour de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 ne se limite plus aux décisions juridiques qui ont suivi la rencontre. La crise s'est étendue au terrain médiatique, alors que la contestation marocaine de la décision ayant rendu le titre au Sénégal s'intensifie et que des voix africaines estiment que ce qui s'est passé sur le terrain suffisait à désigner le vainqueur, et que la poursuite de l'escalade judiciaire pourrait placer le Maroc dans une position qui ne sert pas son image sur le continent.

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Lors de son intervention sur Radio France Internationale, le commentateur camerounais Rémy Ngono a critiqué les démarches de la Fédération royale marocaine de football visant à contester la décision du Tribunal arbitral du sport. Il a qualifié l'approche adoptée de « tactique dilatoire » et d'injuste, estimant que la reprise de la finale après le retour des joueurs sénégalais sur la pelouse avait tranché la question du résultat de la rencontre.

Ces déclarations de Ngono interviennent après que le Tribunal arbitral du sport a confirmé la victoire du Sénégal sur le score de 1-0 et annulé la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football. Celui-ci avait déclaré le Sénégal perdant par forfait et accordé la victoire au Maroc sur le score de 3-0. La fédération marocaine a ensuite annoncé son intention d'emprunter toutes les voies juridiques disponibles pour contester le verdict.

Le commentateur camerounais a expliqué que le moment décisif de l'affaire résidait dans la reprise du jeu après l'interruption du match, soulignant que les joueurs marocains avaient accepté la décision de l'arbitre de revenir sur le terrain, avant que la rencontre ne soit menée à son terme et que le penalty ne soit tiré.

Selon lui, ce qui s'est passé ensuite rend le résultat du match définitif au regard de ce qui s'est réellement produit sur le rectangle vert, et non des interprétations ultérieures apparues après la rencontre.

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Ngono s'est appuyé dans son analyse sur la Loi 5 des Lois du jeu, qui confère à l'arbitre l'autorité totale pour diriger la rencontre et fait de lui le décideur final quant aux faits survenant pendant celle-ci, sauf dans les cas où il est établi qu'il y a eu corruption ou des infractions nécessitant l'intervention des instances compétentes. Il a affirmé que ces exceptions ne s'appliquent pas, selon lui, au litige actuel entre le Maroc et le Sénégal.

Dans le même temps, le commentateur camerounais s'est dit inquiet que la manière dont le Maroc gère cette crise ne finisse par ancrer l'image d'une sélection marocaine prompte à contester et à se plaindre, tout en reconnaissant la place importante qu'occupe le Royaume dans le football africain et son rôle sur la scène continentale. Selon lui, la poursuite du différend dépasse ainsi le simple cadre de la course au titre.

Ces critiques surviennent alors que la fédération marocaine envisage de poursuivre son combat juridique devant les instances judiciaires suisses, au premier rang desquelles le Tribunal fédéral suisse, qui constitue l'ultime voie de recours contre le verdict. Celui-ci ne réexamine toutefois pas le fond du litige sportif et se limite à contrôler la régularité de la procédure. L'avenir de l'affaire dépendra donc de l'existence de motifs procéduraux justifiant l'annulation de la sentence rendue par le Tribunal arbitral du sport.