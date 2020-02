ASSE - William Saliba : "Le Stade de France ? Ça fait rêver"

Le jeune défenseur des Verts est déterminé à venir à bout d'Epinal, jeudi soir, en Coupe de France, afin d'emmener le peuple vert au Stade de France.

Seulement âgé de 18 ans, le défenseur central William Saliba est déjà considéré comme le meilleur joueur de l'AS Saint-Etienne, lui qui appartient déjà aux Gunners d' , où il a été transféré l'été dernier avant d'être prêté dans la foulée à son club formateur. Malheureusement, celui qui a longtemps été le talisman des Verts est lui aussi concerné par la crise qui guette dans le Forez... Présent en conférence de presse ce mercredi, le Français avait à coeur de réagir.

Et cela tombe bien, l'occasion est toute trouvée pour l'ASSE, qui a la chance de se remettre en ordre de marche en se qualifiant pour le dernier carré de la . Pour cela, il faudra venir à bout des amateurs d'Epinal, jeudi soir, à Nancy. L'objectif Stade de est lancé.

"On est dans une mauvaise passe"

"Une demi-finale, ça serait beau à vivre. Epinal est forcément une bonne équipe pour avoir atteint les quarts de finale. Le Stade de France ? Oui, ça fait rêver. J’y suis allé quand j’avais 13 ans et, la saison dernière, j’ai vu mes coéquipiers y gagner la Gambardella. J’aimerais désormais y jouer. Mais, avant de penser à une éventuelle finale, on doit déjà être sérieux jeudi soir", a déclaré le jeune défenseur face aux médias, à l'Etrat, avant d'évoquer la situation du club en .

"On vient de vivre une semaine très difficile. Comme le coach nous l’a dit, il faut qu’on se parle plus. Quand des choses ne vont pas, il faut le dire. On se parle beaucoup entre nous et on va essayer de corriger nos erreurs. Quand on n’est pas tueurs devant, on se fait punir. Et, derrière, on prend trop de buts. Corriger toutes ces erreurs nous permettra de repartir de l’avant. Défensivement, on était habitués à être hermétiques. On est dans une mauvaise passe. Il faut revoir nos matches et être plus attentifs. En ce moment, on n’est pas à notre meilleur niveau défensivement. C’est une des choses à rectifier dès demain", a estimé William Saliba.