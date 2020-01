ASSE - Wahbi Khazri se réveille, Claude Puel parle d'un "leader"

Double buteur samedi soir lors de la réception de Nîmes (2-1), Wahbi Khazri est de retour à son meilleur niveau, pour le bonheur de Claude Puel.

Double buteur samedi soir lors de la réception du Nîmes Olympique (2-1), Wahbi Khazri a permis aux Verts de mettre fin à une série de quatre défaites consécutives en . Quelques jours après avoir ouvert son compteur but pour l'année 2020, face au cette fois (2-3), l'attaquant s'impose comme le fer de lance de l'attaque stéphanoise ces dernières semaines. Un rebond qui arrive au meilleur des moments pour l'ASSE.

"Wahbi fait preuve d'un super état d’esprit​"

Au sortir de la rencontre, l'ancien du se satisfaisait de cette belle prestation sur un plan personnel, mais regrettait le contenu proposé par son équipe, jugé trop faible. "Content des trois points. Après, on se doit de faire beaucoup mieux. On a un peu lâché en fin de première mi-temps, en deuxième mi-temps on leur a laissé le ballon. C'est là où on doit progresser. Mais on récupère des joueurs importants qui vont nous apporter énormément. Je veux saluer le public qui été exceptionnel. Moi ? Un beau but, dommage qu'on ne puisse pas le célébrer comme il se doit. Content que le VAR est marché, content pour moi", a ainsi déclaré Wahbi Khazri, en leader, dans des propos accordés au site internet officiel de l'AS Saint-Etienne.

En inscrivant trois buts en une semaine, le Tunisien a gagné des points auprès de son entraîneur Claude Puel, lequel l'a justement félicité en conférence de presse d'après-match. "Depuis qu’il est remis de sa fracture à une main, Wahbi fait preuve d'un super état d’esprit. Il n’a pas été récompensé de tous ses efforts contre , alors c’est très bien qu’il soit buteur ce soir. Par sa démarche, c’est un leader pour le groupe", a déclaré le technicien.