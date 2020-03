ASSE-SRFC - Claude Puel : "La Coupe de France est évidemment un objectif"

Malgré le mauvais classement actuel de son équipe, l'entraîneur de l'ASSE, déterminé, fait de la Coupe de France un objectif.

Mal classée en championnat et en proie à la crise depuis de trop nombreuses semaines, l'AS Saint-Etienne doit se relever. Néanmoins, cela ne sera pas une mince affaire pour les Verts, eux qui viennent de s'incliner sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, dimanche soir (2-0), en marge d'un derby qui pourrait laisser des traces. Jeudi soir, l'ASSE a la chance de recevoir le à domicile, en demi-finale de avec un objectif bien précis : le Stade de .

"L'issue du match dépend de nous"

Présent en conférence de presse à la veille de cet affrontement, Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE ne s'en est pas caché. "Je ne veux pas spéculer sur ce que représente ce match. Les rencontres, il faut les jouer ! On doit rester concentré sur notre production, pas sur les conséquences du match. Il n’y a pas de projection à faire au-delà des ingrédients que l’on devra mettre pour remporter cette rencontre. La Coupe de France est évidemment un objectif. Comment pourrait-on dire l’inverse à la veille de jouer une demi-finale ? Il faut jouer à notre meilleur niveau", a prévenu le technicien, pas impressionné par Rennes.

"On a relancé Rennes quand on a joué là-bas. J’espère que Rennes va à son tour nous relancer. C’est une équipe compétitive, capable de poser le jeu et de jouer en contre. Malgré tout, l'issue du match dépend de nous, c'est mon crédo. Dimanche, on a su bouger par moments. Mon travail consiste à permettre à mes joueurs de se lâcher et de jouer leur chance à fond", a ensuite ajouté Claude Puel. Il faudra en effet que les Verts jouent leur chance à fond s'ils espèrent venir à bout de l'actuel 3ème du championnat de France, qui n'est autre que le tenant du titre de la compétition. Bref, un gros morceau...