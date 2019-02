ASSE - Sorti sur civière, Gabriel Silva souffre d'une rupture du tendon d'Achille

Contraint de céder sa place sur civière face à Dijon (0-1) ce vendredi soir, le défenseur de l'ASSE souffre d'une rupture du talon d'Achille.

Victorieuse sur la pelouse du DFCO ce vendredi soir en ouverture de la 26ème journée de championnat, l'AS Saint-Etienne a renoué avec le succès (0-1), cinq jours après sa défaite frustrante face au Paris Saint-Germain devant ses supporters. L'emporter à l'extérieur pour la troisième fois de la saison, un objectif atteint pour les hommes de Jean-Louis Gasset, qui en marge de l'échauffement avant la rencontre, arboraient un maillot en hommage à leur partenaire Kevin Monnet-Paquet, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur face au PSG, pour qui la saison est d'ores et déjà terminée.

Après Monnet-Paquet, au tour de Gabriel Silva

Néanmoins, si la plupart des joueurs du vestiaire stéphanois confiaient l'avoir emporté en partie pour celui qui évoluait au poste de latéral droit depuis quelques semaines, force est de constater que le sort est en train de s'acharner sur les Verts à ce poste clé.

En effet, son remplaçant ce vendredi soir à ce poste, le Brésilien Gabriel Silva, a été contraint de quitter la pelouse sur civière en deuxième période, victime d'une blessure qui, au vue des images, pouvait laisser craindre le pire... Et quelques heures après le match, le verdict est tombé pour l'ancien de l'Udinese, qui souffre d'une rupture du talon d'Achille et sera opéré en début de semaine prochaine. Autant dire que sa saison pourrait être d'ores et déjà terminée. ​

⚠️ Gabriel #Silva, blessé au pied gauche, souffre d'une rupture du tendon d'Achille et sera opéré en début de semaine prochaine à Saint-Etienne ⚠️

Courage "Gaby" ! La famille verte t'apporte tout son soutien 🤜🤛 💚 pic.twitter.com/gJ53tHCyqd — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 22 février 2019

Une mauvaise nouvelle, une de plus, pour des stéphanois qui ne sont guère épargnés par les soucis physiques depuis la deuxième partie de saison, eux qui devront donc s'appuyer sur leur important vivier de jeunes joueurs issus du centre de formation, à l'image de William Saliba entré en cours de jeu face au DFCO.

Quatrièmes du championnat à onze journées du terme, les Verts devront trouver des solutions rapidement afin d'aligner une arrière garde performante et hermétique, ce qui devrait à coup sûr être un facteur prioritaire en vue d'une potentielle qualification pour une coupe d'Europe en mai prochain.