ASSE - Saliba dans le viseur de Tottenham ?

Alors qu'Arsenal serait en pole position pour arracher le jeune défenseur aux Verts, les Spurs n'auraient pas abandonné cette piste.

William Saliba fait des émules. La semaine dernière, L'Equipe annonçait que serait parvenu à un accord avec le jeune défenseur français. Il s'agirait d'un contrat portant sur les cinq prochaines saisons dans la capitale britannique. Mais les Gunners n'ont pas encore trouvé un accord avec l'AS Saint-Etienne ce qui laisse encore la porte ouverte à la concurrence. Et le rival historique des Gunners espère en profiter en chipant l'espoir français.

En effet, qui suit William Saliba depuis plusieurs mois n'aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier à en croire les informations de L'Equipe. Les Spurs poursuivraient les discussions et ne seraient pas pessimistes sur leurs chances de trouver un accord avec le joueur. Le finaliste de la aurait ensuite la tâche de s'attaquer aux négociations avec l'AS Saint-Etienne, tout comme Arsenal le fait actuellement.

Saliba préfère Arsenal

Après ne pas avoir dépensé l'été dernier et l'hiver dernier, Daniel Levy, le propriétaire de Tottenham, serait prêt à investir lors du mercato et de manière conséquente. Autant dire que les Spurs pourraient donc avoir les arguments pour convaincre l'ASSE de laisser partir leur jeune défenseur central sous contrat jusqu'en juin 2023 et qui s'est imposé sous les ordres de Jean-Louis Gasset cette saison en équipe première.

Le prix demandé par l'AS Saint-Etienne pour William Saliba serait estimé entre 25 et 30 millions d'euros. Nul doute que si les Spurs ont la certitude du potentiel du défenseur ils payeront le prix demandé, qui est dans leurs cordres, et le laisseront une année de plus dans le Forez. Mais Tottenham est conscient qu'à l'heure actuelle, la préférence du joueur va à Arsenal. En effet, William Saliba serait séduit par le projet des Gunners et d'Unai Emery.

Une chose est sûre, l'avenir de William Saliba sera en , et de toute évidence à Londres. Reste à savoir, qui d'Arsenal ou de Tottenham parviendra à se montrer le plus convaincant dans les prochaines semaines que ce soit envers le défenseur central et son entourage mais aussi envers l'AS Saint-Etienne qui aura son mot à dire. Titularisé treize fois en cette saison, William Saliba va poursuivre sa fulgurante ascension du côté de l'ASSE, durant un an, avant de faire le grand saut, selon toute vraisemblance, en .